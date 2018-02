Heilsalben für Hunde selbst herstellen

Kreuzbandriss beim Hund: Ein praktischer Ratgeber für Besitzer Kreuzbandriss- was passiert da überhaupt? Welche Behandlungsoptionen gibt es? Was ist in der Zeit vor und nach der Operation zu beachten? Welche Begleitmaßnahmen sind sinnvoll und wie kann man weiteren Problemen vorbeugen? Welche Hilfsmittel sind sinnvoll? [11.09.2011] mehr »