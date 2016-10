Sie sind hier: » » » » »

Mein Hund beim Tierarzt Daniela Hofer Sprache: Deutsch

Broschiert - 80 Seiten - Cadmos

Erscheinungsdatum: März 2006

Auflage: 1

ISBN: 3861277441

Hier bei Amazon bestellen

Dieses Buch erklärt, wie man einen Hund auf Tierarztsituationen vorbereiten kann und die Arztbesuche in Zukunft stressfrei gestalten kann. Für einen Hund ist der Stress beim Tierarzt enorm hoch. Unzählige Gerüche, fremde Hunde, andere Tierarten, fremde Menschen, der Tierarzt und die oft unangenehme Behandlung sind die Ursache dafür. Aber auch für den Hundehalter ist es oft eine Tortour, mit dem Hund die Praxis aufzusuchen. Doch das muss nicht sein, denn Tierarztsituationen kann man üben. Dieses Buch soll dem Hundebesitzer Anregungen geben und Trainingsmöglichkeiten zeigen, die einen Tierarztbesuch in Zukunft stressfreier gestalten. Aber auch andere Handlingübungen für die tägliche Pflege, wie das Baden und Bürsten des Hundes, werden ausführlich beschrieben. Außerdem bekommt der Hundehalter Tipps, wie er seinen Hund beim Tierarzt auf die richtige Art und Weise unterstützen kann Aus dem Inhalt: - Verschiedene Grundübungen

- 22 spezielle Übungen (z. B. Maulkorbtraining, Medikamente eingeben, Krallen kürzen, Halskrause tragen, Ohren behandeln)

- Im Wartezimmer

- Richtiges Verhalten während der Behandlung

- Vor und nach der Operation – was ist zu beacht



Weitere Buchtipps Medical Training für Hunde Körperpflege und Tierarzt-Behandlungen vertrauensvoll meistern - von Anna Oblasser-Mirtl und Barbara Glatz [16.10.2016] mehr »

Keine Angst beim Tierarzt Medical Training für Hunde – von Sabrina Reichel [08.10.2016] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: