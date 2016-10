Sie sind hier: » » » » »

Keine Angst beim Tierarzt Medical Training für Hunde – von Sabrina Reichel Taschenbuch: 88 Seiten

Verlag: Kynos; Auflage: 1 (1. September 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3954641011

ISBN-13: 978-3954641017 Hier bei Amazon bestellen

Viele Hunde haben beim Tierarzt große Angst und sträuben sich. Das ist nicht nur für die betroffenen Tiere und deren Besitzer unangenehm, sondern erschwert auch die Untersuchung oder gefährdet sogar den Behandlungserfolg. Mit durchdachtem „Medical Training“, das ursprünglich für die Behandlung von Zootieren erdacht wurde und seit Jahren erfolgreich an Elefant, Tiger & Co. praktiziert wird, kann der Besitzer selbst zuhause vorbereitend tätig werden, damit der Hund Behandlungen positiver erlebt und mitmacht anstatt nur über sich ergehen zu lassen.



Weitere Buchtipps zum Thema Medical Training für Hunde Körperpflege und Tierarzt-Behandlungen vertrauensvoll meistern - von Anna Oblasser-Mirtl und Barbara Glatz [16.10.2016] mehr »

Mein Hund beim Tierarzt Dieses Buch erklärt, wie man einen Hund auf Tierarzt-Situationen vorbereiten kann und die Arztbesuche in Zukunft stressfrei gestalten kann [17.03.2006] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: