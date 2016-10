Sie sind hier: » » » » »

Medical Training für Hunde Körperpflege und Tierarzt-Behandlungen vertrauensvoll meistern - von Anna Oblasser-Mirtl und Barbara Glatz Die Körperpflege des Hundes und seine tierärztliche Versorgung sind für Hund und Besitzer oft mit Stress verbunden. Häufig wird der Hund zu bestimmten Behandlungen gedrängt, was zur Folge hat, dass es sowohl in den eignen vier Wänden als auch in der Tierarztpraxis zu Problemen und manchmal sogar Aggressionen kommt. Die gute Nachricht ist: Das muss nicht sein. Dieses Buch erklärt, wie Besitzer ihren Hund mithilfe von positiver Bestärkung und einem Markersignal in relativ kurzer Zeit auf verschiedenste Eingriffe vorbereiten und gleichzeitig Bindung und Vertrauen stärken können. Außerdem wird gezeigt, wie man dem Tier mittels Management auch in außergewöhnlichen Situationen Sicherheit vermitteln kann. Wenn sich im Zoo Primaten freiwillig Blut abnehmen lassen, Tiger in den Becher urinieren und Elefanten ihre Pediküre genießen – dann wird es mit gezieltem Training auch gelingen, dass der Hund sich auf den Tierarzt freut und sich dort ohne Problem behandeln lässt. Taschenbuch: 96 Seiten

Verlag: Cadmos Verlag (16. August 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3840425212

ISBN-13: 978-3840425219





Mein Hund beim Tierarzt Dieses Buch erklärt, wie man einen Hund auf Tierarzt-Situationen vorbereiten kann und die Arztbesuche in Zukunft stressfrei gestalten kann [17.03.2006]

Medical Training für Hunde – von Sabrina Reichel [08.10.2016]





