Hund und Katze unter einem Dach So klappt das Zusammenleben - von Tamara Nawratil Dass Hund und Katze sich nicht verstehen können, ist ein alter Irrglaube: Mit etwas Anleitung durch den Menschen sind sie durchaus in der Lage, die etwas unterschiedliche Kommunikation des anderen zu lernen und dessen Bedürfnisse zu akzeptieren. Taschenbuch: 120 Seiten

Verlag: Kynos; Auflage: 1 (1. April 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3954641291

ISBN-13: 978-3954641291

Hier bei Amazon bestellen

Dieser Ratgeber hilft Hunde- und Katzenbesitzern, das Zusammenleben der Tiere zu erleichtern, optimale Startvoraussetzungen für eine harmonische Beziehung zu schaffen und gibt Hilfestellung bei Problemen. Außerdem werden Ideen vorgestellt, um den Alltag beider Tiere durch gemeinsame Beschäftigungsmöglichkeiten zu bereichern und das positive Verhältnis zueinander zu stärken. Alle Traininsgtipps basieren dabei auf einem tierschutzgerechten, gewaltfreien Umgang mit Tieren.



Weitere Buchtipps zum Thema Katz und Hund - na und? Wie beide in Harmonie unter einem Dach leben können. Wie Hund und Katz?" Das muss nicht sein, wenn man sich gerne beide Tierarten in sein Heim holen möchte [09.10.2004] mehr »

Hund und Katze unter einem Dach Dieses Buch beschreibt, wie so verschiedene Tiere wie Hund und Katze harmonisch unter einem Dach miteinander leben können. [01.01.2000] mehr »









