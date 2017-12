Sie sind hier: » » » » »

Mahlzeit: Clevere Rezeptideen für Mensch und Hund Der neue kulinarische Lifestyle-Trend für Mensch und Hund - von Iris Otto-Siemakowski und‎ Gabriele Hasmann Taschenbuch: 192 Seiten

Verlag: Goldegg Verlag; Auflage: 1 (1. November 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3990600265

ISBN-13: 978-3990600269

Hunde sind von jeher die besten Freunde der Menschen und haben sich einen hohen Stellenwert erobert. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Wohlbefinden und Lebensfreude der Menschen in Gesellschaft eines Hundes steigen.

Hundehalter trifft damit aber auch eine hohe Verantwortung für das Leben der Vierbeiner. Mit „MAHLZEIT! Clevere Rezeptideen für Mensch und Hund“ hält ein neues modernes Lifestyle-Szenario Einzug in das Zusammenleben von Mensch und Hund, das auf die individuellen Bedürfnisse des Hundes Rücksicht nimmt und mit den kulinarischen Ansprüchen der Menschen verbindet. Was braucht ein Hund? Gesunde Ernährung ist heute allgegenwärtig. Die Fütterung des Hundes, als mittlerweile vollwertigem Familienmitglied, ist von solchen Überlegungen nicht ausgenommen. Hundehaltern wird es jedoch gar nicht leicht gemacht zu entscheiden, was sie ihren vierbeinigen Freunden in den Napf geben sollen.

Die Angebote haben sich zu einem undurchsichtigen Futtermitteldschungel entwickelt: Nassfutter, Trockenfutter, Diätfutter oder doch lieber nach der Barf-Methode? Und welches der vielen Leckerli schmeckt dem Hund wohl am besten?

Ausgewogen und gesund soll es sein. Schließlich möchten wir, dass der Hund lange und ohne Beschwerden an unserer Seite ist. „Jeder Hund frisst anders“, erklärt Mag. (FH) Iris Otto-Siemakowski, die gemeinsam mit Gabriele Hasmann das Buch „Mahlzeit! Clevere Rezeptideen für Mensch und Hund“ herausgebracht hat (Goldegg Verlag).

„Das schnelle Futter aus der Dose oder das Trockenfutter ist zwar praktisch, büßt aber leider oft an Frische, Geschmack und Qualität ein.

Wer sich die Vorteile selbstgemachter Mahlzeiten für sich aber auch für seinen Hund bewusst macht, greift somit automatisch zum und mit gutem Gewissen zum Kochlöffel“, führt die Diplom-Tierernährungsberaterin aus. Was liegt also näher als der Gedanke, für den Hund ebenfalls frisch zu kochen? Gesund füttern und dabei Geld und Zeit sparen? Jeder Hund freut sich, wenn beim Kochen etwas für ihn „herunterfällt“, weil frisch Gekochtes natürlich verführerisch gut duftet – nicht nur für uns Menschen. „Früher fütterte man Hunde oft einfach damit, was die Menschen übrigließen“, erzählt Gabriele Hasmann, „doch das ist der falsche Ansatz, den viele Nahrungsmittel können dem Hund schaden.“ Das im Buch vorgestellte neue Ernährungs-Konzept „Buddy Dog“ ist verblüffend einfach, veranschaulicht es doch Schritt für Schritt, wie man mit einfachen Handgriffen aus einer Mahlzeit zwei zaubern kann: ein wohlschmeckendes Gericht für sich und eine gesunde Variante für den Hund, die auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. „Dabei geht es nicht darum, den Hund zu vermenschlichen, sondern ihn artgerecht und ausgewogen zu ernähren.

Aber eben auf eine andere als die herkömmliche Weise“, erklärt die Expertin für Hundeernährung, Otto-Siemakowski. „Sie kaufen für sich und den Hund gleichzeitig ein und sparen dabei sogar noch Geld, denn Fertigfutter kann mitunter recht teuer sein“, führt Gabriele Hasmann aus. Die Palette der Rezepte umfasst dabei sowohl alltägliche Hausmannskost, originelle Snacks, aber auch Festtagsgerichte für Mensch und Hund. Suppen, frisches Gemüse, sogar Smoothies und natürlich Fleisch halten damit ebenso Einzug in den abwechslungsreichen Speiseplan wie schmackhafte Desserts.

