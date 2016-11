»

Shiba: Der kleine Japaner mit dem großen Lächeln

Der Shiba Inu – heute nur noch Shiba genannt – ist eine außergewöhnliche und faszinierende Rasse. Von Liebhabern hört man immer wieder: Einmal Shiba, immer Shiba

Von Markus Steffen, Daniela Steffen, Michael Schober und Christiane Schober

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten

Verlag: Oertel u. Spörer; Auflage: 1 (10. August 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3886278778

ISBN-13: 978-3886278770

Aber was macht diese Hunde so besonders? Ist die Rasse wirklich so speziell? Ist der Shiba ein so außergewöhnlicher Hund? Diese und viele andere Fragen werden in dem mit Leidenschaft und Herzblut verfassten Buch beantwortet.

Die Autoren versuchen, mit alten Mythen über den Shiba aufzuräumen, aber nichts zu beschönigen und auf diese Weise sowohl Anfängern als auch Kennern dieser Rasse mit ein wenig Humor, aber auch dem nötigen Ernst eine informative und unterhaltsame Lektüre zu bieten.

Von der richtigen Züchterauswahl über das Aussehen und Verhalten dieser Hunde bis zu wertvollen Erziehungstipps – alle wichtigen Informationen finden Sie hier. Außergewöhnliche Fotos und Erlebnisberichte sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken runden das Ganze ab. Ein Rasseratgeber der besonderen Art mit geballter Shiba Erfahrung!







