FRED & OTTO unterwegs im Salzkammergut

Wanderführer für Hunde Taschenbuch – von Daniela Loibl

Wandern mit Hund - mit unseren Wanderführern für Hunde in die schönsten Urlaubsregionen. Einfach mal raus, in die Natur, sich und die Vierbeiner auspowern, sich was Gutes tun!

Taschenbuch: 200 Seiten

Verlag: FRED & OTTO - Der Hundeverlag; Auflage: 1 (4. Juni 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3956930436

ISBN-13: 978-3956930430



Die besten Hundewander-Touren im Salzkammergut:



mit tollen Hundebildern und praktischen Wegbeschreibungen zu 32 Touren

hundefreundliche Gastrotipps

inkl. Gratis-Wander-App zum Download

Maxi-Übersichtsklappkarte + Detailkarte zu jeder Tour

zu jeder Tour: Adresse und Kontaktdaten zum nächstgelegenen Tierarzt für den Notfall

Das Salzkammergut ist eine einzigartige Landschaft mit einmaliger Geschichte. Saftige Wiesen und herrliche Wälder,blaugrüne Seen und ursprüngliche Tradition.

Die Landschaft des Salzkammerguts ist geprägt vom Flusssystem der Traun mit insgesamt 76 größeren und kleineren Seen und eingebettet in die Salzkammergutberge, umgeben vom mächtigen Dreitausender Dachstein, dem Toten Gebirge, der Osterhorngruppe, dem Traunstein, dem Höllengebirge bis hin zu den sanften Ausläufern der Alpen.

Es ist landschaftlich einer der schönsten Teile der Alpen - und genau dorthin führt Sie dieses neue Wanderbuch!







