Sie sind hier: » » » »

5. Österreichische Hundetrainerkongress Am 24. und 25. Februar 2018 findet der jährliche “Österreichischen Hundetrainer-Kongress – Dogs Professional“ an der Veterinärmedizinische Universität Wien statt Auch diesmal sind dabei Fortbildung und Informationsaustausch auf hohem Niveau garantiert. Zwei Tage an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, mit Vorträgen, Diskussionen, Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Experten wie Anne Lill Kvam, Viviane Theby, Dr. Kurt Kotrschal und viele andere. Auch beim Dogs Professional 2018 stehen wieder spannende Vorträge und interaktiven Einheiten aus ihrem Hundetrainings-Alltag am Programm. Unter anderem zu den Themen Trainingsoptimierung, Mensch-Tier Beziehung und noch viel mehr. Nutzen Sie die Gelegenheit und holen Sie sich den Wissensvorsprung, diskutieren Sie mit Kollegen und den Experten in den Vortragspausen und beim gemeinsamen Mittagessen (im Preis enthalten) und lassen Sie sich in Ihrer täglichen Arbeit von neuen Methoden und Ideen inspirieren. Die Bildungsstunden werden vom messerli Institut sowie vom ÖKV anerkannt. Link: 5. Österreichische Hundetrainerkongress

Weitere Meldungen Österreichischer Hundetrainer-Kongress – Dogs Professional 2016 Am 20. und 21. Februar 2016 lädt die CMC PetPartner GmbH, in Kooperation mit dem messerli Forschungsinstitut für Mensch-Tier-Beziehungen, zum jährlichen “Österreichischen Hundetrainer-Kongress – Dogs Professional“ an die Veterinärmedizinische Universität Wien [14.04.2015] mehr »

Österreichischer Hundetrainer-Kongress – Dogs Professional 2015 Am 21. und 22. Februar 2015 lädt die CMC PetPartner GmbH, in Kooperation mit dem messerli Forschungsinstitut für Mensch-Tier-Beziehungen, zum jährlichen “Österreichischen Hundetrainer-Kongress – Dogs Professional“ an die Veterinärmedizinische Universität Wien [19.01.2015] mehr »

1. Österreichischer Hundetrainer-Kongress Am 15. und 16. März 2014 findet an der Vetmeduni Vienna der 1. Österreichischer Hundetrainer-Kongress statt [08.01.2014] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: