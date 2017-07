Neue Broschüre „So finden Sie die richtigen HundetrainerInnen“ ab sofort erhältlich

Größte Indoorhalle der Steiermark für individuelles Hundetraining eröffnet Seit Mitte Jänner 2017 ist die neue, lichtdurchflutete Indoorhalle in Graz-Liebenau in Betrieb, die Hunden und deren BesitzerInnen genau das bietet, was sie brauchen [01.02.2017] mehr »