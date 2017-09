Sie sind hier: » » » »

Abendvortrag "Ausdrucksverhalten" mit Marleen Hentrup Am 13. Septmeber 2017 spricht Marleen Hentrup, Tiertrainerin im Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn und Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin im Cliffi & Friends in 1030 Wien Dieser Abendvortrag richtet sich an alle, die gern wissen wollen was Hunde mit ihrem ganzen Körper so zu sagen haben. Über die Wichtigkeit seinen Hund zu kennen braucht man, glaube ich, kein Wort mehr verlieren, aber könnt Ihr Euren Hund auch lesen? Und wenn Ihr Euren Hund lesen könnt, heißt das dann beim Nachbarshund das selbe??? Tja, diese und weitere Fragen könnt Ihr gerne Marleen Hentrup bei Ihrem Abendvortrag zum Thema "Ausdrucksverhalten" bei Hunden gleich direkt fragen. Kosten: 25,- €, im Preis sind die Vortragsunterlagen und Getränke inkludiert! Anmeldung unter: office@cliffiandfriends.at

Wann: Mittwoch 13. September 2017

Beginn: 19:15 Uhr

Wo: im Cliffi & Friends



Gärtnergasse 14

1030 Wien



T: +43 676 477 27 75

eMail: office@cliffiandfriends.at



www.cliffiandfriends.at



Buchtipp zum Thema Ausdrucksverhalten beim Hund Die neuesten Erkenntnisse zur Hundesprache, gewonnen in langjährigen Forschungen an Wild- und Haushunden: Sachkundig, umfassend und verständlich beschreibt Dr. Dorit Feddersen-Petersen das Ausdrucksverhalten unserer Hunde und seine Bedeutung für das Zusammenleben: Mimik und Körpersprache, Lautäußerungen, Gerüche und Berührungen sowie Kommunikation und Verständigung untereinander und mit dem Menschen [16.02.2007] mehr »







