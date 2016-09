»

Royal Canin Welpencollege-Trainertagung in Langenwang

Am 16.10.2016 findet die Royal Canin Welpencollege-Trainertagung in der Steiermark statt.

Für alle Vereine, die am Welpencollege-Programm teilnehmen, ist die Teilnahme an der Welpencollege-Trainertagung kostenlos. Bitte melden Sie max. 3 Teilnehmer aus Ihrem Verein an.

Es werden Vorträge zu den Themen "Der verhaltensauffällige Welpe, "Haut und Fell - Spielgel der Gesundheit", "Erkrankungen des Magen- Darmtrakte" geboten.

Die Welpencollege-Trainertagung wird als Fortbildung für Tierschutzqualifizierte Hundetrainer-Innen mit 7 Fortbilungsstunden anerkannt.

Programm

09:00-09:10 Begrüßung

Erich Ströbel, ROYAL CANIN Tiernahrung

09:15-10:00 „Haut und Fell - Spielgel der Gesundheit“

Dr. Irene Bruckner, ROYAL CANIN Tiernahrung

10:00-10:45 „Erkrankungen des Magen- Darmtraktes“

Mag. Karin Uhl, ROYAL CANIN Tiernahrung

10:45-11:00 Kaffeepause

11:00-12:15 „Der verhaltensauffällige Welpe Teil 1“

Prof. Urs Lüscher

12:15-13:30 Mittagessen (Einladung ROYAL CANIN)

13:30-14:30 „Der verhaltensauffällige Welpe Teil 2“

Prof. Urs Lüscher

14:30-15:00 Kaffeepause

15:00-16:15 „Der verhaltensauffällige Welpe Teil 3“

Prof. Urs Lüscher

16:15-16:30 Zusammenfassung und Verabschiedung



Wann: Sonntag, 16. Oktober von 09:15 bis 16:45 Uhr

Ort: Volkshaus Langenwang

Hochschlossstr. 3

8665 Langenwang

Download: Weitere Informationen zur Welpencollege-Trainertagung 2016

Anmeldung bis spätestes 30.09.2016 über das Anmeldeformular!





