Erhard-Olbrich-Preis an Iris Schöberl Mit ihren Forschungsfragen haben sie für neue Erkenntnisse in der Mensch-Tier-Beziehung gesorgt: Dr. Iris Schöberl und Lisa Ott sind die diesjährigen Gewinnerinnen des Erhard-Olbrich-Preises. Unter rund 30 Einsendungen hat die Jury, bestehend aus Dr. Rainer Wohlfarth, Vorsitzender der European Society for Animal-Assisted Therapy (ESAAT), PD Dr. Andrea Beetz, Vorsitzende der International Society for Animal-Assisted Therapy (ISAAT) und Kristina Richter von Mars Petcare, die Arbeiten der Sieger ausgewählt.

Dr. Iris Schöberl Dr. Iris Schöberl Den mit 1.000 Euro dotierten Sieg in der Kategorie „Nachwuchswissenschaftler“ errang Dr. Iris Schöberl aus Wien, die in ihrer mehrfach veröffentlichten Doktorarbeit Aspekte von Bindung und sozialer Unterstützung in Mensch-Hund-Beziehungen untersucht hat.

Lisa Ott aus Freiburg gewann mit ihrer Masterarbeit den mit 750 Euro dotierten Erhard-Olbrich-Preis für Absolventen. In dieser Kategorie wurden auch die Absolventinnen Rebecca Bönicke und Maria Schläffer mit Würdigungen für ihre Bachelorarbeiten ausgezeichnet. Prof. Dr. Erhard Olbrich hat viele Jahre lang mit dem Unternehmen Mars Petcare zusammengearbeitet, das die Forschung zur Mensch-Tier-Beziehung bereits seit Jahrzehnten fördert. “Erhard Olbrich war eine Leitfigur der tiergestützten Arbeit im deutschsprachigen Raum”, sagt Johanna Müller von Zukunft Heimtier, eine Initiative von Mars. Der Entwicklungspsychologe lehrte an den Universitäten Gießen und Erlangen-Nürnberg und erlangte besonders durch seine Arbeiten zur Mensch-Tier-Beziehung internationale Bekanntheit. Als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Dachverbands ISAAT setzte Olbrich sich dafür ein, tiergestützte Interventionen in der Praxis zu integrieren und Qualitätsstandards zum Wohle von Mensch und Tier zu etablieren. Der hochgeschätzte Wissenschaftler war am 5. Juli 2016 gestorben.

Weitere Meldungen Eigenschaften des Halters beeinflussen das Stressmanagement beim Hund Ein Team des Departments für Verhaltensbiologie der Universität Wien untersuchte im Rahmen eines FWF-Projekts den Zusammenhang von biopsychologischen Parametern und Stressmanagement von Haltern und ihren Hunden [08.02.2017] mehr »

Wander- und Genuss-Wochenende mit Hund Mag. Iris Schöberl und Mag. Alexandra Wischal-Wagner laden vom 13. bis 15. August 2016 zu einem Wander- und Genuss-Wochenende ins Burgenland [19.03.2016] mehr »

Dampfablassen in der Natur für HundetrainerInnen Mag. Iris Schöberl und Mag. Alexandra Wischal-Wagner laden am 3. und 4. September 2016 zu einem Seminar für HundetrainerInnen [19.03.2016] mehr »





