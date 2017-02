Sie sind hier: » » » »

Hundemagazin WUFF mit neuer App Die neue App-Entwicklung des Hundemagazins WUFF sorgt für hohe Resonanz bei den Lesern Um einerseits der ständig steigenden User-Nachfrage nach mobil verfügbaren, digitalen Inhalten gerecht werden zu können und um andererseits Werbekunden neue interessante Kommunikationsmöglichkeiten bieten zu können, investierte der Verlag des Hundemagazins WUFF, die Petmedia Verlagsgesellschaft, in die Entwicklung einer App. Durch die Nutzung neuer Content-Technologien, wie Bewegtbild, Bildergalerien, Stichwortsuche, Lesezeichen, Vorlesemodus (z.B. für Blindenhundeführer) uvm. verbessert sich das Angebot für User und Werbekunden gleichermaßen. So beispielsweise Dr. med. vet. Katja Silbermayr (Veterinary Service and Product Management, Bayer Austria) über die App: „Die neue WUFF-App ist eine innovative Möglichkeit zur anschaulichen Darstellung und Positionierung unserer Produkte und Themen der Tiergesundheit. So erreichen wir sowohl höhere Aufmerksamkeit als auch bessere Akzeptanz der User für unsere Marke“. Petmedia-Geschäftsführer Gerald Pötz richtet einen positiven Blick in die Zukunft: „Wir sehen uns als Verlagshaus mit neuen Möglichkeiten und Herausforderungen der digitalen Marktentwicklung konfrontiert, die wir als eines der ersten Verlagshäuser in Österreich als Chance zum Wachstum nutzen möchten.

Daher stellt für uns die Entwicklung der Wuff-App nur den Start einer strategischen Erweiterung unseres Angebotes dar. Weitere Apps zum Thema Hund („Gassi-Tracking“, „Hundeerziehung, etc.) sind bereits in Planung & Entwicklung“. Die Wuff-Magazin App gibt es zum kostenlosen Download für iOS, Android und Amazon Kindle. Mit In-App-Käufen kann man einzelne WUFF-Ausgaben oder gleich ein ganzes Abo erwerben. WUFF-Printabonnenten haben gratis Zugang zur App in vollem Umfang. In der Gratisversion sind von jeder Ausgabe einige Probeseiten lesbar. WUFF ist bereits seit 20 Jahren DAS kritische, unabhängige und inhabergeführte Hundemagazin im deutschsprachigen Raum, in Österreich Marktführer. www.wuff.eu

