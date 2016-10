Hunde und Halloween: so gewöhnen sich Vierbeiner an Kostüme

VIER PFOTEN Tipps: Wie verhalte ich mich richtig in einer Hundezone? Meistens ist es nur ein unscheinbarer, eingezäunter Grünbereich mitten in der Stadt: Im Idealfall ist eine Hundezone eine Wohlfühloase für unsere Vierbeiner, in der sie ausgelassen mit Artgenossen spielen können [13.05.2014] mehr »