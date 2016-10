»

Vier Pfoten „Sprechstunde“ in der Hundezone in Wien Margareten

Neue Broschüre „Hund im Alltag“ wird gemeinsam mit der Bezirksvorstehung für den 5. Bezirk vorgestellt

Für Donnerstag, 13. Oktober 2016, lädt Vier Pfoten von 16.00-17.00 Uhr alle HundehalterInnen in die Hundezone im Rudolf Sallinger Park in Wien Margareten.







„Gerade im urbanen Gebiet ist es wichtig, den öffentlichen Raum gemeinsam so zu nutzen, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden können – egal, ob es um Ruhezonen für Erwachsene, Spielplätze für Kinder oder Laufbereiche für Hunde geht.

Wir unterstützen jede Aktion für ein gutes Miteinander“, meinen die Bezirksvorsteherin des fünften Bezirks, Susanne Schaefer-Wiery, und die stellvertretende Bezirksvorsteherin, Nikola Furtenbach, die für Fragen und Ideen an diesem Tag im Park ebenfalls zur Verfügung stehen.

„Wir möchten mit der Aktion den Bewohnerinnen und Bewohnern des 5. Bezirks Tipps rund um den Alltag mit dem Hund geben“, erklärt Vier Pfoten Kampagnenleiterin Martina Pluda.

„Die Hundezone ist dafür der ideale Ort. Denn hier gibt es unserer Erfahrung nach immer wieder Unsicherheiten darüber, wie ich mich mit meinem Vierbeiner richtig verhalte.“

Der beste Freund des Menschen – in allen Lebenslagen

Die neue Vier Pfoten Broschüre „Hund im Alltag“ gibt aber auch über die Hundezone hinaus praktische Tipps für jede(n) HundehalterIn. Denn Mensch und Hund – das ist ein ganz besonderes Verhältnis.

„Was Hunde von allen anderen Heimtieren unterscheidet, ist die besondere emotionale Bindung an uns Menschen“, so Pluda.



„Als sehr soziale Geschöpfe möchten sie am liebsten immer mit Herrchen oder Frauchen zusammen sein.“ Vor der Anschaffung eines Hundes sollte also laut Vier Pfoten unbedingt berücksichtigt werden, dass ein Hund sehr intensiv in den persönlichen Alltag integriert werden und immer nur kurze Zeit alleine bleiben sollte.

Jede(r) HundebesitzerIn sollte außerdem potenzielle Stresssituationen erkennen können und die Bedürfnisse des eigenen Tieres im hektischen Alltag immer mitberücksichtigen.



Dabei ist es hilfreich, einen zuverlässigen Ratgeber zur Seite zu haben. „Wir hoffen sehr, dass dieser kompakte Folder die wichtigsten Fragen klären kann“, sagt Martina Pluda.





