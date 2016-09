Sie sind hier: » » » »

Royal Canin-Bürohunde bestanden den Hundeführschein Auch wenn es allgemein noch nicht Gang und Gäbe ist, ist es im Wiener Büro von „Royal Canin“ (Hunde- und Katzennahrung) schon seit Jahren eine Selbstverständlichkeit Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter nimmt den eigenen Hund mit ins Büro. An manchen Tagen tummeln sich dann schon bis zu 15 Hunden rund um die Schreibtische, während weitere Hunde mit den Außendienstmitarbeitern unterwegs sind. Selbstverständlich müssen diese Vierbeiner gut erzogen sein, damit sich alle untereinander vertragen. Eher als „Draufgabe“ haben nun sechs Bürohunde von „Royal Canin“ den freiwilligen Hundeführschein absolviert.



Der international aktive Prüfer Johann Kurzbauer zeigte sich vom Ausbildungsstandard der Hunde beeindruckt. Royal Canin-Geschäftsführer Wolfgang Kren, der oft selbst seinen Hund in der Arbeit dabei hat: „Hunde im Büro sorgen – so ist es auch wissenschaftlich erwiesen – für ein besseres Arbeitsklima. Alle MitarbeiterInnen, die ihren Hund regelmäßig mit ins Büro nehmen, haben gemeinsam einen Verhaltenskodex aufgestellt. Disziplin beginnt beim Menschen. Das Zusammenleben im Büro funktioniert daher sehr gut und unsere Hunde sind entspannt. Das beflügelt uns alle, es vergeht kein Bürotag ohne Hundestreicheln!“ www.royal-canin.at

Weitere Meldungen Hunde im Büro: Online-Ratgeber mit Tipps und Tricks Wie bereichernd es ist, wenn einzelne Mitarbeiter ihre Hunde mit zur Arbeit nehmen, weiß Royal Canin aus erster Hand. Seit vielen Jahren ist das Mitbringen von Hunden in den Büros des Tiernahrungsherstellers erlaubt [28.09.2016] mehr »





