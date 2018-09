Sie sind hier: » » » »

Vierbeiner jetzt schon auf Silvester vorbereiten! Nochdauert es ein paar Wochen bis zum Jahreswechsel, aber dennoch sollten Hunde- und Katzenhalter jetzt schon an Silvester denken. Warum man frühzeitig beginnen sollte, seinen Vierbeiner auf Silvester vorzubereiten, erklärt Tierärztin Thekla Vennebusch. Warum reagieren viele Tiere an Silvester verängstigt? Tierärztin Vennebusch: Die laute Knallerei, das Pfeifen und Zischen der Raketen sind für Tiere sehr bedrohlich. Manche reagieren aber auch sensibel auf die optischen Reize, also die Lichter, Funken, Blitze und Feuerbälle. Alles ist ungewohnt, kann nicht eingeschätzt werden und verursacht damit große Angst. Wie kann man seinem Tier diese Angst nehmen? Tierärztin Vennebusch: Die Angst der Tiere ist instinktiv. Man muss also einen Weg finden, das Unterbewusstsein von Hund und Katze zu erreichen. Ideal sind spezielle Wohlfühlduftstoffe, die als Zerstäuber in der Tierarztpraxis unter dem Namen Adaptil bzw. Feliway erhältlich sind.

Dabei handelt es sich um die perfekte Kopie von Geruchs-Botenstoffen, die in der Natur von Muttertieren produziert werden. Diese Geruchsstoffe richten sich direkt an das Unterbewusstsein des Tieres, und vermitteln dort das Gefühl von Geborgenheit und Wohlbefinden.

Wichtig ist nur, dass mit dem Einsatz dieser Geruchsstoffe bereits einige Tage vor Silvester begonnen wird. Kann man darüber hinaus noch etwas tun? Tierärztin Vennebusch: Ergänzend zu den Geruchs-Botenstoffen kann man sein Tier zum Jahreswechsel in einem Raum mit geschlossenen Türen und Rollos unterbringen, so dass kein Licht und nur wenig Lärm eindringen kann.

In den Wochen zuvor sollte der Vierbeiner jedoch mit Leckerlis und Spielzeug behutsam an diesen abgedunkelten Raum gewöhnt werden, damit er ihm zu Silvester bereits vertraut ist. Meldungen zum Thema

VIER PFOTEN warnt: Silvester - Stress für Tiere Böller, Raketen, Wunderkerzen - für viele Menschen gehören sie zu einem ausgelassenen Jahreswechsel dazu [28.12.2016] mehr »

Laute Silvesterknaller: Hunde auf Jahreswechsel vorbereiten Der Hund zittert, jault und verkriecht sich in der hintersten Ecke: Für viele Vierbeiner sind Böller und Raketen in der Silvesternacht eine Qual - und die Menschen gehen oft falsch mit diesen Ängsten um [27.12.2009] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: