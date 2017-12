Sie sind hier: » » » »

Diners Club und HINX präsentieren die 1. Kreditkarte für den Hund Hinx mit Sitz in Purkersdorf und dem Produktionsstandort in Wien-St. Marx ist der erste österreichische BARF Marken-Produzent und BARF Vollsortimenter. Neben dem hochwertigen Naturfutter sind nun auch alle notwendigen Futterzusätze unter der Marke Hinx erhältlich. Von Flocken, Gemüsemischungen bis hin zu hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ab sofort startet das Unternehmen gemeinsam mit Diners Club mit der 1. Kreditkarte für den Hund. Mit der „HiNX Diners Club Card“ können Hundebesitzer ab sofort nicht nur im Online Shop (www.hinx.at) zu besonderen Konditionen bestellen, Hund und Herrchen, bzw. Frauchen genießen darüber hinaus zahlreiche Vorteile: So ist die Karte im 1. Jahr gratis, dazu gibt es Rabatte beim Online-Einkauf und zu jeder Bestellung ein exklusives Geschenk für den Hund. „Die ersten Anfragen zeigen, dass die Nachfrage nach der neuen Kreditkarte groß ist“, freuen sich die Geschäftsleitungen von HINX und Diners Club. Alle Informationen zu den hochwertigen Produkten sind unter www.hinx.at erhältlich. Neue Kreditkarte für Hundebesitzer bietet zahlreiche Vorteile Die Zahl der Hundebesitzer, die auf eine optimale Nahrung ihrer vierbeinigen Freunde großen Wert legen, ist stark im Steigen begriffen. Hinx bietet schon seit einigen Monaten einen österreichweiten Onlineversand, damit Kunden aus ganz Österreich die hochwertige Tiernahrung beziehen können. Der Versand erfolgt über spezielle Thermoboxen, innerhalb von 20 Stunden sind die Produkte beim Tierbesitzer.

Aber auch im stationären Zoofachhandel sind Hinx Produkte seit einigen Wochen verfügbar. Allen voran in der neuen Zoofachhandelskette Tierkönig die ihre ersten drei Filialen heuer in Wien (1050 Wien, 1170 Wien und 1200 Wien) eröffnet hat und österreichweit expandiert. HiNX Diners Club Kunden erhalten auch in allen Tierkönigfilialen beim Bezahlen mit der HiNX Diners Club Karte 3% Sofortrabatt auf Ihren Einkauf (ausgenommen bereits reduzierter Ware). Die neue „HINX Diners Club Card“ kann ab sofort unter www.hinx.at bestellt werden und bietet folgende Vorteile: 2,5 Prozent Rabatt bei jedem Online-Einkauf mit der Diners Club Karte auf hinx.at

Zu jeder Bestellung ein HiNX-Geschenk für den Hund

HiNX Einkaufsbonus: 300 Euro aufladen – für 320 Euro einkaufen oder 500 Euro aufladen und für 550 Euro einkaufen

exklusive Produkte im HiNX-Shop exklusiv für den HiNX-Diners Club

Im 1. Jahr keine Kartengebühr



Große Nachfrage nach Hinx-Tiernahrung - Fütterung mit Frischfleisch ohne Mehrkosten möglich Mittlerweile setzen bereits über 5.000 zufriedene Haushalte auf die hochwertigen Produkte, die alle von Hinx als einzigem Unternehmen in der Branche selbst produziert werden. Allein 2016 konnte eine Umsatzsteigerung von 25 Prozent erzielt werden. Für heuer wird ein weiteres deutliches Umsatzwachstum erwartet. „Die Nachfrage nach Hinx aus ganz Österreich ist dermaßen groß, dass wir vor einigen Monaten mit dem Online-Versand gestartet sind und mittlerweile in allen Zoofachhandelsmärkten der neuen Kette TIERKÖNIG erhältlich sind“, betont die Geschäftsleitung von Hinx.

Im Einzugsgebiet der Firmenstandorte wird die gesunde Tiernahrung aus eigener Herstellung im Rahmen von fixen Liefertouren gratis zugestellt. Mit dem Online-Versand können seit einigen Monaten Hundebesitzer in ganz Österreich beliefert werden und für alle, die gerne „gustieren“ wollen gibt es HiNX nun in allen TIRKÖNIG Filialen.

Die Versandkosten für den österreichweiten Versand betragen 8 Euro bis zu einer Bestellsumme von 70 Euro, ab 70 Euro ist der Versand gratis. Einer der wesentlichsten Faktoren für die Umstellung auf Frischfleischfütterung (Naturnahrung) ist das wachsende Gesundheitsbewusstsein vieler Haustierbesitzer. Außerdem sind die Kosten nicht höher als bei einer Fütterung mit herkömmlichem qualitativ hochwertigerem Tierfutter. Einzigartige HINX-Verpackung ermöglicht Auftauen in nur 15 Minuten Hinx bietet eine Vielzahl von Frischfleischprodukten in optimalen Produktgrößen (1kg flacher vakuumierter Hinx-Ziegel, 2 x 250g Stangen und 5 x 100g Mini Stangen - Hinxinis) an.

Weiters werden Gemüsemischungen und Kauartikel aus eigener Produktion angeboten. Viele Hundebesitzer nutzten diese Fütterungsmethode bisher nicht, weil ihnen die Fütterung mit aufgetautem Frischfleisch zu kompliziert erscheint. Hier hat Hinx als einziges Unternehmen in der Branche die Lösung: Durch die Gestaltung idealer Produktgrößen und besonders flacher Produktverpackungen, die ein rasches Auftauen ermöglichen, können die Tiere innerhalb 15 Minuten gefüttert werden.

Dadurch wird die Frischfleischfütterung erstmals so bequem wie mit Dosenfutter. Hinx bietet hohe Beratungskompetenz: Alle Kunden erhalten eine kostenlose individuelle Futterberatung. Haustierbesitzer haben bei der Fütterung mit Hinx die Gewissheit, dem Tier die optimale Nahrung in bester Qualität anzubieten. Einzigartige HINX-Verpackung ermöglicht das Sieden in der Verpackung (Vorkochen) 30% der Hinx-Kunden füttern Hinx Produkte gesiedet und fertigen so ihr „Natur-Nassfutter“ selbst. Dies bietet nicht nur 100% Kontrolle darüber was dem Tier gefüttert wird, oder besser was nicht (keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsmittel, keine Geschmacksverstärker). Durch das schonende sieden in der Verpackung bleiben alle Inhaltsstoffe nahezu verlustfrei erhalten. Die gesiedeten Produkte sind bis zu 14 Tage im Kühlschrank haltbar. Fütterung mit Frischfleisch (Naturfutter) für die Gesundheit der Tiere wichtig Immer mehr Hunde- und Katzenbesitzern ist es besonders wichtig, dass sie ihren Tieren Nahrung zur Verfügung stellen können, von der sie wissen was „drinnen“ ist, oder besser - was nicht „drinnen“ ist. Dazu sind die Produkte von Hinx hervorragend geeignet. Der heimische Betrieb mit eigener Produktion in Österreich verarbeitet ausschließlich Rohstoffe in Lebensmittelqualität ohne Konservierungsmittel und ohne Zusatzstoffe. Die Fütterung von Frischfleisch ist eine der sinnvollsten Fütterungsmethoden: Dabei besteht die Nahrung zu 80 Prozent aus Frischfleisch und der Rest aus Gemüse und Ballaststoffen. HiNX ist der erste österreichische Marken-Naturfutteranbieter mit Vollsortiment Neben dem Grundfutter, dass entweder zum BARFen (Biologisch artgerechtes rohes Füttern) verwendet werden kann, bietet HiNX als einziges Unternehmen hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, Flocken, Trockengemüse und Trocken Gemüse- & Obstmischungen als Futterzusatz unter eigener Marke an.

Kauartikl, Leckerlis und Instant-Trocken-Fleisch Nahrungen machen das HiNX Sortiment zur Komplettlösung für Hundeernährung. Gesund füttern, alles aus einer Hand, alle in höchster HiNX Markenqualität. 60% aller Hunde in Österreich leiden unter Unverträglichkeiten oder Allergien In Österreich leiden rund 60 Prozent aller Hunde an Unverträglichkeiten oder Allergien, die neben der genetischen Veranlagung auch oft auf die Zusammensetzung des Futters zurückzuführen sein können. „Viele Tierbesitzer füttern ihr Tier aus Unwissenheit mit Produkten, die für den Hund in dieser Menge nicht geeignet sind und zu Beschwerden führen können“, so die Hinx-Futter-Experten.

Durch die Fütterung mit Frischfleisch bleibt das Tier gesund und es wird damit sehr einfach, bei der Fütterung auf Unverträglichkeiten und Allergien Rücksicht zu nehmen. Die Kotmenge verringert sich auf ein Drittel, die Tiere werden ruhiger, ausgeglichener und dennoch agiler. Hinx - Österreichischer Vorzeigebetrieb erfüllt höchste Qualitätsstandards Das Unternehmen bietet seinen Kunden in seinem Vorzeigebetrieb ausschließlich Frischfleisch an, das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Der behördlich zugelassene Lebensmittelbetrieb erfüllt sämtliche veterinärbehördlichen Auflagen, verarbeitet nach höchsten Hygienestandards und arbeitet eng mit Tierärzten zusammen.

„Hundefutter sollte nicht aus dem produziert werden, was übrig bleibt, sondern aus all dem, was der Hund tatsächlich braucht. Deshalb produzieren wir alle Artikel selbst aus 100 % Frischware ohne Konservierungsmittel und Zusatzstoffe“, so die Experten.

Zusätzlich bietet Hinx auf der Homepage einen eigenen BARF Video-Ratgeber, ein BARF-Lexikon sowie einen BARF Rechner für Profis und Anfänger an, um Tierbesitzer optimal über die gesunde Fütterung zu informieren. www.hinx.at

