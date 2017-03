Sie sind hier: » » » »

Firma Hinx mit optimaler Frischnahrung für Hunde und Katzen erfolgreich Qualitativ hochwertiges Frischfutter in Lebensmittelqualität aus eigener österreichischer Produktion erfreut sich steigender Beliebtheit Die Firma Hinx mit Sitz in Purkersdorf und ihrem Produktionsstandort in Wien - St. Marx ist mit der Produktion und Auslieferung von Frischfleisch und hochwertigen Kauartikeln für Hunde und Katzen erfolgreich. Der heimische Betrieb verarbeitet ausschließlich Fleisch in Lebensmittelqualität ohne Konservierungsmittel und ohne Zusatzstoffe.





Hinx bietet eine Vielzahl an hochwertigen Frischfleischprodukten aus eigener österreichischer Produktion an Hinx bietet eine Vielzahl an hochwertigen Frischfleischprodukten aus eigener österreichischer Produktion an



Hierdurch wird die Frischfleischfütterung erstmalig so bequem wie man es von Dosen oder Trockenfutter-Produkten gewohnt ist. Hinx produziert sämtliche Produkte selbst. Die Firma ist sehr erfolgreich: Mittlerweile setzen bereits 5.000 zufriedene Kunden auf die Produkte von Hinx, 2016 konnte wieder eine Steigerung der Absatzzahlen von über 25 Prozent erzielt werden. Nähere Informationen sind unter www.hinx.at erhältlich. Frischfleischfütterung ist der Gesundheit von Hunden besonders zuträglich Hunde und Katzen haben bei vielen Menschen in Österreich einen immer höheren Stellenwert und werden mehr und mehr zu Familienmitgliedern. Vielen Tierbesitzern ist es besonders wichtig, ihr Tier gesund zu ernähren.

Trotzdem leiden in Österreich rund 60 Prozent aller Hunde an Unverträglichkeiten oder Allergien, die neben der genetischen Veranlagung auch sehr oft auf die Zusammensetzung des herkömmlichen Futters zurückzuführen sind.

„Viele Tierbesitzer füttern ihr Tier aus Unwissenheit mit Produkten, die für den Hund in dieser Menge nicht geeignet sind und oftmals zu Beschwerden führen“, so die Experten von Hinx. Eine der sinnvollsten Fütterungsmethoden zum Erhalt der Gesundheit des Tieres ist das BARFen, wobei die Nahrung zu 80 Prozent aus Frischfleisch und der Rest z.B. aus Gemüse und Ballaststoffen bestehen.

Dadurch bleibt das Tier gesund und es kann damit auf Unverträglichkeiten und Allergien ganz einfach bei der Fütterung Rücksicht genommen werden. Die Kotmenge verringert sich auf ein Drittel und die Tiere werden ruhiger und agiler. Hinx bietet höchste Qualität Immer mehr Haustierbesitzer setzen dabei auf die Produkte von Hinx. Das Unternehmen bietet seinen Kunden in seinem Vorzeigebetrieb ausschließlich Frischfleisch an, das zu 100 Prozent aus Österreich stammt und den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Der behördlich zugelassene Lebensmittelbetrieb erfüllt sämtliche veterinärbehördlichen Auflagen, verarbeitet nach höchsten Hygienestandards und arbeitet eng mit Tierärzten zusammen.

„Hundefutter sollte nicht aus dem produziert werden, was übrig bleibt, sondern aus all dem, was der Hund tatsächlich braucht. Deshalb produzieren wir alle Artikel selbst aus 100 Prozent Frischware ohne Konservierungsmittel und Zusatzstoffe“, betonen die Experten von Hinx. Einzigartiges Verfahren ermöglicht einfache Fütterung der Tiere Viele Hundebesitzer nutzen die Fütterungsmethode mit Frischfleisch bisher nicht, weil ihnen die Fütterung mit aufgetautem Frischfleisch als zu kompliziert erscheint. Hier hat die Firma Hinx als einziges Unternehmen in der Branche eine perfekte Lösung: Durch die Gestaltung von idealen Produktgrößen und besonders flachen Produktverpackungen, die ein rasches Auftauen ermöglichen, ist die Fütterung des Tieres innerhalb von 15 Minuten möglich.

Das Unternehmen bietet eine hohe Beratungskompetenz: So erhalten alle Kunden von Hinx eine kostenlose und individuelle Futterberatung. Dadurch wird ein einfaches und ausgewogenes Füttern ganz ohne komplizierte Tabellen und Pläne für jeden Hunde- und Katzenbesitzer möglich.

Hunde- und Katzenbesitzer haben bei der Fütterung mit diesen Produkten die Gewissheit, ihrem Tier die optimale Nahrung in bester Qualität anzubieten. Steigerung der Absatzzahlen von rund 10 Prozent pro Monat Die Nachfrage nach den qualitativ hochwertigen Produkten ist groß. Mittlerweile setzen bereits rund 5.000 zufriedene Kunden auf die hochwertigen Produkte von Hinx, das als einziges Unternehmen in der Branche alle Produkte selbst produziert. Allein im Jahr 2016 konnte eine monatliche Umsatzsteigerung von rund 10 Prozent erzielt werden.

Für heuer wird mit einem ungebrochenen Umsatzwachstum gerechnet. Einer der wesentlichsten Faktoren für die Umstellung auf Frischfleischfütterung ist das wachsende Gesundheits- und Umweltbewusstsein vieler Haustierbesitzer. Außerdem sind die Kosten der Frischfleischfütterung nicht höher als bei einer Fütterung mit herkömmlichem qualitativ hochwertigerem Tierfutter. Umfassendes Produktsortiment und Gratiszustellung im Liefergebiet Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Frischfleischprodukten in optimalen Produktgrößen (1kg flacher vakuumierter Hinx-Ziegel, 2 x 250g Stangen und 5 x 100g Mini Stangen - Hinxinis) an. Darüber hinaus werden Gemüsemischungen und Kauartikel aus eigener Produktion angeboten.

Die Produkte von Hinx können auf der Homepage des Unternehmens online bestellt werden und werden im Rahmen von fixen Liefertouren im Einzugsgebiet der Firmenstandorte gratis zugestellt oder österreichweit in speziellen Thermoboxen versandt. Hinx bietet umfassende Kundeninformation Dem Unternehmen ist eine kompetente und persönliche individuelle Beratung der Kunden wichtig. Zusätzlich bietet Hinx auf seiner Homepage einen eigenen BARF Video-Ratgeber, ein BARF-Lexikon sowie einen BARF Rechner für Profis und Anfänger an, um Hunde- und Katzenbesitzer optimal über die gesunde Fütterung ihrer Haustiere zu informieren.





