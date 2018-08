»

Neu für Hund und Katze: Nutro Wild Frontier

Frisches, natürliches und gleichzeitig leckeres Futter liegt voll im Trend. Das wissen auch die Experten der Super-Premiummarke Nutro und haben deshalb das Konzept Feed Clean entwickelt.

Ab sofort ist Nutro Wild Frontier für Hunde und Katzen exklusiv im Fachhandel erhältlich. Das Beste: Bis zum Ende des Jahres können Tierfreunde das neue Futter bis zu vier Wochen lang gratis testen!

Feed Clean mit Nutro

Clean Eating ist deshalb so beliebt, weil der Trend „gesund“ und „lecker“ miteinander kombiniert. Das Konzept Nutro Feed Clean geht in dieselbe Richtung und setzt neue Standards in der Fütterung von Fellnasen: Nutro Wild Frontier schmeckt nicht nur, sondern wird auch so natürlich wie möglich hergestellt, ohne Gentechnik, künstliche Konservierungs-, Aroma- oder Farbstoffe.

Erhältlich ist die Innovation als Hunde- und Katzentrockenfutter sowie als Hundefeuchtfutter in verschiedenen Sorten, von „Hirsch & Rind“ bis zu „Lachs & Huhn“. Jede Zutat ist bewusst gewählt und erfüllt einen ernährungsphysiologischen Zweck.



Die Feuchtnahrung enthält bis zu 90 Prozent Zutaten tierischen Ursprungs und die Trockennahrung bis zu 70 Prozent. So ist Nutro Wild Frontier reich an hochwertigem tierischem Eiweiß und überzeugt durch reichhaltige Nährstoffe und vollen Geschmack – und das ganz ohne Getreide.





