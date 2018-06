Sie sind hier: » » » »

PURE Naturfutter unterstützt TIKO mit High-Premium-Futter und Spendenlauf Die Unterstützung von Tierheim-Tieren wird bei PURE Naturfutter großgeschrieben. Der österreichische Futtermittelhersteller setzt daher seine Kooperation mit dem Tierschutzkompetenzzentrum (TIKO) in Klagenfurt auch 2018 fort und unterstützt das Tierheim mit eigens produziertem Tierfutter und einer Spendenaktion im Rahmen von Kärnten Läuft. Das TIKO setzt sich seit 1873 für in Not geratene Tiere ein und versorgt sie, bis sie wieder ein neues Zuhause gefunden haben. Im Fokus steht dabei immer das seelische und körperliche Wohl der Schützlinge. Die Kooperation mit dem Tierschutzkompetenzzentrum ist für Mag. Dieter Eismayr, MSc, Geschäftsführer von PURE Naturfutter ein Herzensprojekt:



{v. l.} Evelin Pekarek (TIKO-Präsidentin), Niki Dirnbacher (Cliffi & friends), Didi Eismayr (PURE Naturfutter-Inhaber), Tara Geltner (TIKO-Geschäftsführerin); {vorne} Cliffi (Cliffi & friends - PURE Naturfutter Flagshipstore) {v. l.} Evelin Pekarek (TIKO-Präsidentin), Niki Dirnbacher (Cliffi & friends), Didi Eismayr (PURE Naturfutter-Inhaber), Tara Geltner (TIKO-Geschäftsführerin); {vorne} Cliffi (Cliffi & friends - PURE Naturfutter Flagshipstore) „Das TIKO kümmert sich hingebungsvoll um seine Schützlinge. Da so eine intensive Pflege aber nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv ist, verdient es weiterhin unsere volle Unterstützung – auf Qualität darf dabei allerdings nicht verzichtet werden“.

PURE Naturfutter entwickelte für das TIKO ein eigenes, nährstoffreiches High-Premium-Futter und setzte dabei wie bei allen PURE Naturfutter-Produkten auf höchste Futterqualität mit ausschließlich natürlichen Zutaten und hohem Fleischanteil, frei von chemischen Zusätzen oder Aromastoffen.

Die 2017 ins Leben gerufene Kooperation wird auch 2018 fortgesetzt – bereits im März diesen Jahres wurde die erste Futterspende im Wert von 4.000 € an das Tierheim übergeben. Hundelauf für den guten Zweck Die neuerliche Tierfutterspende im Wert von 4.500 € überreichte PURE Naturfutter dem TIKO im Rahmen der Pressekonferenz von Kärnten Läuft. Für das Lauf-Event am Wörthersee sponsert der Futterhersteller den PURE Naturfutter Dogging Run.

Am 25. August haben Zwei- und Vierbeiner weiters die Möglichkeit, bei einem spannenden Hundeparcours in der Klagenfurter Running City teilzunehmen und bei einem Wettspiel des Tierschutzkompetenzzentrums mitzumachen. Der Erlös kommt den Tieren im TIKO zugute. Die Voranmeldung zum Dogging Run ist online bis Anfang August auf der Kärnten Läuft Homepage möglich. Jedes am vier Kilometer langen Rundkurs teilnehmende Hund-Mensch-Team wird mit Gratis-Giveaways belohnt. www.kaerntenlaeuft.at/bewerbe/dogging-hundelauf

www.pure-naturfutter.at



Weitere Meldungen Superfoods im Einsatz für PURE Naturfutter Quinoa, Amarant und Buchweizen geben Superpower für Hund und Katze [19.03.2016] mehr »

Das Pure Naturfutter Hundekeks-Rezept Nicht nur wir Menschen freuen über frischgebackene Kekse, auch unsere Fellnasen lieben kleine Belohnungen zwischendurch. Hundekekse, die auch gesund sind, lassen sich sehr einfach herstellen. Hier ist ein schnelles Grundrezept [12.04.2015] mehr »

Pure Naturfutter ernährt Katzen und Hunde auch im Winter optimal Wenn es draußen immer kälter wird, stellen sich unsere Haustiere darauf ein – Fellwechsel, Verhaltensänderungen und ein anderer kalorischer Bedarf sind die Folge. Mit Pure Naturfutter und Pure 100% Bio können Haustierhalter ihren Lieblingen diese Umstellung vereinfachen und ihre Gesundheit optimal unterstützen [18.12.2014] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: