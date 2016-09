Sie sind hier: » » » »

Rinti jetzt auch als Trockenfutter – 90% frisches Fleisch im Fleischanteil Das Thema „Fleisch in der Hundeernährung“ hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Hohe Fleischgehalte, insbesondere auch Frischfleisch sind zusammen mit „Getreide-frei“- Produkten im Trend. Denn der Hund ist von Natur aus kein „Getreidefresser“. Deshalb gibt es jetzt neu von Rinti: Max-i-mum – Trockenfutter mit der Rinti Fleischkompetenz. Rinti Max-i-mum wird mit 65% frischem Fleisch und frischen Innereien zubereitet. Dies entspricht über 90% der eingesetzten Fleischmaterialien. Dadurch wird der natürliche Fleischgeschmack gefördert und die Nahrungsverwertung unterstützt. Mit einem erhöhten Fettgehalt ist ein ausgewogendes Protein-/Fett-Verhältnis für eine schonende Verdauung gewährleistet. Die neuen Rinti Produkte weisen eine hohe Verträglichkeit und eine hervorragende Akzeptanz beim Hund auf und sind ab sofort in den 2 Sorten Huhn und Rind im 1kg, 4kg und 12kg Beutel erhältlich.

Weitere Meldungen Gesunde Welpennahrung von Rinti Gerade Welpen haben in ihrer Wachstumsphase einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Um den Ansprüchen der Welpen unterschiedlicher Rassen und Größen gerecht werden zu können, bietet Rinti mehrere Junior-Produkte in verschiedenen Produktlinien an [11.04.2015] mehr »





