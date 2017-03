Sie sind hier: » » » »

NEU: Yarrah Multi-Packs für Hunde Ab sofort sind die beliebtesten Paté-Sorten in einem praktischen Vorratspack erhältlich Yarrah Bio Patés für Hunde und Katzen sind bei Herrchen, Frauchen und natürlich ihren vierbeinigen Freunden sehr beliebt und im Handel echte Bestseller. Aus diesem Grund gibt es ab sofort die drei beliebtesten Patés im praktischen Vorratspack, den Yarrah Multi-Packs für Hunde und Katzen.

Die saftigen Patés in verschiedenen Geschmacksrichtungen werden ausschließlich aus Zutaten aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft hergestellt.

Dank der vielfältigen Zusammenstellung der neuen Sets ist es nun ganz leicht, seinem Haustier mit nur einem Kauf köstliche Patés verschiedener Geschmacksrichtungen anzubieten. Die attraktiven Boxen sind im Regal nicht zu übersehen, besonders kompakt und perfekt als Geschenk geeignet. Yarrah Multi-Pack für Hunde Das neue Yarrah Multi-Pack für Hunde enthält insgesamt sechs Schälchen à 150 g: 2 x Yarrah Bio Paté Truthahn mit Aloe vera, 2 x Yarrah Bio Paté Huhn mit Seetang und 2 x Yarrah Bio Paté Rind mit Spirulina.

Die besonders geschmackvollen Yarrah Bio Patés für Hunde sind aus besten biologischen Zutaten hergestellt, ausgewogen und leicht verdaulich, ohne Zucker, Geruchs-, Farb- und Geschmacksstoffe – einfach zarte, unwiderstehliche Leckerbissen für Hunde aller Rassen. Warum Bio besser ist Yarrah Futter bietet eine natürliche, artgerechte Ernährung in zertifizierter Bio-Qualität: Es enthält keinerlei künstliche Zusatzstoffe, Farbstoffe, Hormone oder Konservierungsstoffe und die Nutztiere werden nicht präventiv mit Antibiotika behandelt.

Ebenso verzichtet Yarrah auf künstliche Aromen, Lockstoffe oder genetisch veränderte Organismen. Dafür ist es zu 100 % biologisch und voll hochwertiger Eiweiße und Vitamine. Yarrah ist gut für alle Tiere, denn biologisch bedeutet auch, dass das Fleisch in den Yarrah Produkten von Tieren stammt, die artgerecht gehalten werden und ein besseres Leben haben. Sie werden genauso natürlich und biologisch gefüttert, wie die Hunde oder Katzen, die Yarrah Futter bekommen.

Auch auf die Nachhaltigkeit wird großen Wert gelegt: Die biologischen Rohstoffe kommen zu 80 Prozent aus Europa. Das bedeutet kurze Transportwege und weniger Stress für die Nutztiere.



