Haustier aktuell 2018 Die "Haustier aktuell" findet am 1. und 2. September 2018 in der Arena Nova in Wiener Neustadt statt. Die Publikums- und Erlebnismesse für alle Tierfreunde bietet alles, was das Herz des Tierfreundes rührt: Alles für den Hund und die Katze

Kleintiere, Vögel, Lamas, Alpakas, Esel uvm.

ÖKV Rassepräsentation

ÖVEK Öst. Verband für Edelkatzen

Dogdiving

Exotica neu

Attraktives Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Vorführungen

zu Tiermedizin und -Gesundheit



zu Ausbildung und Schulung von Hunden uvm.



Infos und Tipps von Profis



