Jubiläumsfeier des Tierfriedhofs Waldesruh

Zur 10-jährigen Jubiläumsfeier des Tierfriedhof Waldesruh am Samstag, den 13.Mai sind alle Interessierten eingeladen, Waldesruh zu besuchen. Nur an diesem Tag ist der Tierfriedhof öffentlich zugänglich!







Tierfriedhof Waldesruh





Seit unserer Neueröffnung im Mai 2007 ist die Nachfrage nach Tiergräbern stark angestiegen und wir freuen uns, den Menschen hier einen schönen Platz inmitten der Natur für Ihre verstorbenen Tiere bieten zu können“ so Manfred Maier, Friedhofsleitung Tierfriedhof Waldesruh.

Waldesruh liegt genau dort, wo sich Tiere am liebsten aufhalten: mitten in der Natur. Auf 3.000 m2 befinden sich derzeit 250 Gräber für Klein-, und Nagetiere, Katzen und Hunde. U.a. sind auch Hunde der Rettungs-, und Feuerwehrstaffel Wien sowie der bekannte Polizeihund aus OÖ, Dasty hier in einem Ehrengrab beerdigt.



Neben der Möglichkeit des Grabes bietet der Tierfriedhof Waldesruh ebenso die Alternative des Kremierens an. In beiden Fällen unterstützen Tierfreunde zugleich den Österreichischen Tierschutzverein.







