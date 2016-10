»

Umgang mit der Trauer beim Abschied vom geliebten Tier

Die meisten Haustiere haben eine Lebenserwartung, die weit unter der eines Menschen liegt.

So sehen sich Tierfreunde oft mehrmals im Leben mit dem Tod eines Lieblings konfrontiert. Wie gehen Sie am besten damit um? Das raten die Experten der Fachmarktkette Fressnapf.

So unangenehm die Vorstellung über den Tod von Hund, Katze & Co. ist: Machen Sie sich möglichst vorher schon Gedanken darüber. Denn wenn es durch Krankheit, Unfall oder – das ist der häufigste Fall – Altersschwäche soweit kommen sollte, steht vielen Tierfreunden gar nicht der Sinn danach, z. B. Fragen der Bestattungsart zu klären.

Dann wandert der Tierleichnam in den allermeisten Fällen zur Tierkörperbeseitigung, was mancher Besitzer später bereuen mag.

Über den Umgang mit der Trauer

Es gibt Mitmenschen, die zeigen Unverständnis, wenn jemand den Tod eines Tieres beklagt. Das sollte Sie jedoch nicht daran hindern zu trauern. Suchen Sie sich Gesprächspartner, die ebenfalls Tiere haben, um Ihren Schmerz zu überwinden. Manche Menschen kaufen sich gleich ein neues Tier, wenn eines verstorben ist, andere wollen warten. Das sollte jeder für sich entscheiden.

Das nächste Tier sollte dem „alten“ jedoch äußerlich nicht zu sehr ähneln – eine andere Farbe reicht oft schon aus, um zu verhindern, dass Sie das neue Tier nur als Ersatz sehen und es ständig mit dem verstorbenen vergleichen.

Ein Tipp, der vor allem auch für Kinder hilfreich ist, um mit dem Verlust umzugehen: Sammeln Sie Lieblingsutensilien Ihres Tieres wie Spielzeug, Halsband etc. in einer kleinen Schachtel, die Sie als Andenken in der Wohnung behalten oder aber auch im Garten vergraben können.

