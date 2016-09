Sie sind hier: » » » » » »

Große Futterspende für das Tierheim Parndorf Purina spendet tausende Futterportionen an Tiere in Not im Tierheim Parndorf Unter dem tierischen Motto „Zeig Schnauze" setzt der Tiernahrungshersteller Purina ein Zeichen für den Tierschutz und spendet gemeinsam mit zahlreichen prominenten Tierliebhabern tausende Näpfe voller Futter an jene Tiere, die nicht immer das Glück haben, ein zu Hause zu finden und Liebe und Beachtung zu erleben.

Claudia Herka vom Tierheim Parndorf, James Cottriall und Yvonne Rueff Claudia Herka vom Tierheim Parndorf, James Cottriall und Yvonne Rueff Für jedes hochgeladene „Catbearding-" bzw. „Dogbearding" Foto, und jedes darauf folgende Like, Share und jeden Kommentar spendet Purina jetzt einen gefüllten Futternapf an Hunde und Katzen, die nicht in den Genuss einer erfüllten Tier-Mensch Beziehung kommen. Die feierliche Übergabe der Tierfutterspenden von insgesamt 11.053 mit Purina Tierfutter gefüllten Näpfen an den Tierschutzverein für Tirol 1881, das Tierheim Parndorf und das TierQuarTier Wien wurde im Beisein zahlreicher prominenter Unterstützer wie Angelika Niedetzky, Daniel Serafin, James Cottriall, Maggie Entenfellner, Roxanne Rapp, Sasa Schwarzjirg, Yvonne Rueff und Gastgeber Ossi Schellmann auf der Summerstage Wien zelebriert. Alle einzigartigen „Zeig Schnauze" Foto-Uploads gibt es unter www.zeigschnauze.purina.at zu bewundern. „Die Idee der Initiative Zeig Schnauze ist Bewusstsein für Tiere zu schaffen, die ein zu Hause, Liebe und Beachtung brauchen. Purina ermöglicht jedem Tierliebhaber mitzuhelfen etwas Gutes zu tun. Danke an alle, die fleißig mitgemacht haben und somit zur Futterspendenhöhe beigetragen haben!", so Elena Grishko, Marketing Manager und stellvertretend für das gesamte Team von Purina Petcare Österreich. „Wir sind der Überzeugung, dass ein Haustier das Leben eines Menschen bereichert und auch umgekehrt. Daher bin ich überwältigt von der großen Anzahl an Unterstützern, die gemeinsam durch tausende Fotos, Likes, Shares und Kommentare Aufmerksamkeit für Tiere, die noch kein liebevolles zu Hause haben, geschaffen und somit geholfen haben Gutes zu tun.", so die Kampagnenverantwortliche, Catherina Gibel von Purina Petcare Österreich. „Ich freu mich immer wieder zu sehen welchen besonderen Platz Tiere im Leben der Menschen einnehmen! Wir kämpfen für alle Tiere, die nicht so viel Glück haben. Ich bin dankbar für diese großartige Unterstützung.“, freut sich Claudia Herka vom Tierheim Parndorf über die Tierfutterspende von Purina.

