»

»

»

»

»

»

Wiener Tierschutzverein: Internationale Kooperation zum Wohle der Straßenhunde Rumäniens

WTV-Präsidentin Petrovic: „Tierleid ist international, also muss es auch die Hilfe sein“.

(19. September 2016) Der Wiener Tierschutzverein (WTV) hat vergangene Woche offiziell eine internationale Kooperation mit dem Verein „Save the dogs“ abgeschlossen.







WTV-Präsidentin Petrovic und Sara Turetta WTV-Präsidentin Petrovic und Sara Turetta





Der WTV hat sich durch die Kooperation als internationaler Partner bereit erklärt, künftig von „Save the dogs“ gerettete Straßenhunde in Österreich zu vermitteln. Die Hunde werden vom rumänischen Verein geimpft, gechipt und tierärztlich komplett durchgecheckt, bevor sie nach Österreich gebracht werden.

Weiters legt der Verein großen Wert darauf, nur gut sozialisierte Hunde zu vermitteln. Für die Vergabe gelten die üblichen Gebühren (Rüde: 300 Euro, Hündin: 350 Euro) des Wiener Tierschutzvereins.

„Nur durch die Hilfe internationaler Partner, die Hunde aus Rumänien vermitteln, können wir die Massentötungen eindämmen“, erklärt Sara Turetta, Gründerin des Vereins „Save the dogs“. Insgesamt konnte der Verein seit dem Jahr 2005 dadurch rund 5.700 ehemaligen Streunerhunden im EU-Raum ein neues Zuhause bieten.

Internationales Leid - internationale Hilfe

„Der WTV verfolgt seit Jahren das Leid der Streuner in Rumänien. Durch diese kleine Unterstützung bei der Vermittlung möchten wir „Save the dogs“ dabei helfen, die gesteckten Ziele, wie eine bessere Verankerung von Tierschutz in der Gesellschaft oder den kompletten Tötungsstopp von Streunerhunden in Rumänien, zu erreichen.

Denn das Leid der Tiere ist international, also muss auch die Hilfe alle Grenzen überschreiten“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Die ersten Hunde aus Rumänien können bereits auf der Homepage des Wiener Tierschutzvereins betrachtet werden. Mehr Infos unter: www.wiener-tierschutzverein.org/de/hol-mich-bitte-ab/save-the-dogs





Weitere Meldungen

Vetmeduni Vienna übernimmt tierärztliche Versorgung im TierQuarTier Wien Seit Anfang März 2016 sorgen TierärztInnen der Veterinärmedizinischen Universität Wien gemeinsam mit Studierenden für die medizinische Versorgung im TierQuarTier Wien [09.03.2016] mehr »



Tag der offenen Tür im Wiener Tierschutzverein Am Sonntag, 6. September 2015 ist es wieder soweit: Der Wiener Tierschutzverein (WTV) lädt zum traditionellen Tag der offenen Tür ins Wiener Tierschutzhaus nach Vösendorf [03.09.2015] mehr »



Wiener Tierschutzverein stellt Tierrettungsdienst per Ende Juni 2015 ein Seit über 120 Jahren betreibt der Wiener Tierschutzverein (WTV) eine eigene Tierrettung. Was damals als Pferderettungsdienst begann ist über die Jahrzehnte ein allgemeiner Tierrettungsdienst geworden [28.06.2015] mehr »