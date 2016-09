»

Animal Care Austria Benefiz-Gala 2016

Am 8.Oktober 2016 findet im Ritz-Carlton Hotel in Wien die jährliche Benefiz-Gala zu Gunsten von Animal Care Austria statt. Heuer feiert ACA auch das 10jährige Gründungsjubiläum!

Unter den vielen prominenten Gästen von Animal Care Gastgeberin Carol Byers wird Sängerin und Schauspielerin SONA MACDONALD sein (die 2 Musiknummern zum Besten geben wird), aus New York kommt Broadwaystar Rob Evan (mit einem 20minütigen Best Of Programm).

Weiters zugesagt haben bis dato Dr. Matti Bunzl (Direktor des Wien-Museums und Mops Liebhaber), Songwriter und Tony Award Nominierter Dr. John Streeetman, Starkoch Sigfried Kröpfl, Opernsängerin Kristin Lewis (derzeit als Aida auf der Bühne der Wiener Staatsoper und im Oktober bei Hollywood in Vienna), Opernsängerin Ruxandra Donose, Hundecartoonist Olaf Neumann („Dogtari“) sowie Andrea Kdolsky.

Das Programm umfasst einen Empfangscocktail, ein 4gängiges veganes Menü von Andreas Mahl/Executive Chief des Ritz Carlton, eine große Tombola zu Gunsten von Animal Care Austria, viele Informationen rund um die vielseitigen aktuellen Hilfsprogramme und ein hochklassiges musikalisches Rahmenprogramm.

Link: Animal Care Austria Benefiz-Gala 2016 (.pdf)





