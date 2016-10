Sie sind hier: » » » » »

Wiener Tierschutzpreis für Arbeit zu rechtlichen Grundlagen eines Tierheimbetriebs Lisa Perl widmet sich in ihrer Arbeit sowohl den rechtlichen Grundlagen eines Tierheimbetriebs nach dem österreichischen Tierschutzgesetz, als auch den zahlreichen Verknüpfungen zu anderen Rechtsmaterien (wie dem Tierseuchenrecht, Bau- und Raumordnungsrecht sowie zum Jagd- und Zivilrecht). Die Preisträgerin des Wiener Tierschutzpreises ortet dabei auch Verbesserungspotentiale, wie zum Beispiel im Zivilrecht, das noch immer keine eigene Rechtspersönlichkeit für Tiere kennt. Link zur Arbeit: Die Stellung von Tierheimen im österreichischen Verwaltungsrecht Am Vorabend des Welttierschutztages 2016 hat die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy den Wiener Tierschutzpreis überreicht. Mit dem Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro wurden zwei Arbeiten von engagierten Wissenschafterinnen ausgezeichnet. Damit wurde der Förderpreis "Tierschutz in der Wissenschaft", der interdisziplinäre Wissenschaftspreis der Tierschutzombudsstelle Wien, bereits zum sechsten Mal vergeben. Wiens Tierschutzstadträtin Ulli Sima freut sich über die Kooperation zwischen Wissenschaft und praktischem Tierschutz: "Ich gratuliere den Preisträgerinnen herzlich und bedanke mich bei der Tierschutzombudsstelle für diese wichtige Initiative. Als Stadt Wien ist uns die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und die praktische Anwendung zum Nutzen von Mensch und natürlich auch Tier ein zentrales Anliegen." Eva Persy dazu: "Die prämierten Arbeiten sind hervorragende Beispiele für eine funktionierende Symbiose zwischen Forschung und praktischer Tierschutzarbeit. Wir hoffen, dass dadurch die Motivation für WissenschafterInnen weiter steigt, praxisnahe Projekte zum Wohl der Tiere zu entwickeln.“ Auswahl durch hochkarätig besetzte Fachjury Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen von einer Fachjury, der neben der Tierschutzombudsfrau und ihrem Stellvertreter Niklas Hintermayr auch Barbara Fiala-Köck (Tierschutzombudsfrau Steiermark), Hans Frey (Leiter der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee), Undine Kurth (Vizepräsidentin des Deutschen Naturschutzrings) und Kurt Remele (Professor am Institut für Ethik und Gesellschaftslehre, Uni Graz) angehörten. Zwei Preise im Gesamtwert von 5.000 Euro wurden von der Jury vergeben. Neben der Arbeit von Lisa Perl wurde auch Isabella Auberger ausgezeichnet. Tierwohl direkt am Tier messen Isabella Auberger behandelt in ihrer Arbeit das Thema Tierwohl in der Landwirtschaft. Anhand von sogenannten „tierbezogenen Indikatoren“ (wie z.B. haarlose Stellen) soll es den LandwirtInnen möglich sein, das Wohlbefinden ihrer Tiere einschätzen und verbessern zu können. Dieser relativ neue Ansatz leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des tatsächlichen Tierwohls. Die Arbeit zeigt auch auf, wie stark das Wohlergehen der Tiere vom individuellen Management der Landwirtin oder des Landwirts abhängt.

Weitere Meldungen Bundes-Tierschutzpreis 2016 Das Bundesministerium für Gesundheit vergibt 2016 zum vierten Mal den Bundestierschutzpreis. Damit werden Personen ausgezeichnet, die sich durch ihr großes Engagement zum Wohle der Tiere besonders verdient gemacht haben [24.02.2016] mehr »

Startschuss für Österreichischen Bundes-Tierschutzpreis 2014 Bereits zum dritten Mal wird heuer der Österreichische Tierschutzpreis von Bundesminister Alois Stöger vergeben. Die Bewerbungsfrist für den dritten Bundestierschutzpreis läuft bis 30. Mai 2014 [15.04.2014] mehr »

Bundestierschutz-Preis 2012 ausgeschrieben Das Bundesministerium für Gesundheit vergibt 2012 zum zweiten Mal den Bundestierschutzpreis, um Personen öffentlich auszuzeichnen, die sich durch ihr großes Engagement zum Wohle der Tiere besonders verdient gemacht haben, ausgeschrieben [01.04.2012] mehr »

Tierschutz-Award 2010 für engagierte WienerInnen Tierschutzstadträtin Sandra Frauenberger und die Tierschutzombudsstelle Wien vergeben heuer erstmals den Tierschutz-Award [04.05.2010] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: