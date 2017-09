Sie sind hier: » » » »

Dogstyler-Store in Saalfelden am Steinernen Meer eröffnet Am 1. September 2017 eröffnete ein neuer Dogstyler-Store im österreichischen Saalfelden am Steinernen Meer. Massive Eiche, warmes Licht, ein gemütliches Premium-Ambiente, das zum Verweilen und Herumstöbern einlädt. Das stimmungsvolle, hochwertige Einrichtungskonzept, das zur Markenhandschrift von Dogstyler gehört, wurde in diesem, dem sechsten, Dogstyler-Store noch einmal verfeinert.

Dogstyler-Store in Saalfelden am Steinernen Meer Dogstyler-Store in Saalfelden am Steinernen Meer

Auch der kurzfristige Umbau einzelner Präsentationsmodule kann mit dem aktualisierten Store-Konzept flexibler und jederzeit auch bei laufendem Betrieb gehandhabt werden.

Die Fläche des neuen Stores erstreckt sich über 270 qm und beherbergt neben den Dogstyler-Produkten einige weitere renommierte Marken aus dem Hundezubehör, außerdem eine Futterecke sowie die bewährte Dogstyler-Kaffeebar für Menschen und Hundebesitzer, das dog&coffee. Die Betreiber fanden ihren Weg zur Dogstyler Soest GmbH per Empfehlungsmarketing. „Es war der berühmte Wow-Effekt, als wir den bestehenden Dogstyler-Store in Linz betraten, der unsere Überlegungen schnell in einen Entschluss verwandelte“, berichtet Claudia Portenkirchner.

„Wir waren hin und weg von der liebevollen Einrichtung und dem unverwechselbaren Stil des Stores. Man fühlt sich willkommen und unheimlich wohl in den Stores, das hat uns überzeugt und unsere letzten Zweifel ausgeräumt“, so die frisch gebackene Franchisenehmerin, die gemeinsam mit ihrem Mann Heinz Fürstauer die neue Filiale in Saalfelden betreibt. Der erste Kontakt der Hundefreunde zur Premium-Marke Dogstyler erfolgte übers Internet, auf der Suche nach Inspiration für eine neue Geschäftsidee. Der zweite dann über Karin Kothgasser, die die anderen beiden österreichischen Dogstyler-Stores, in Linz und in Wien, betreibt. „Die Familie Kothgasser war und ist immer noch ausgesprochen hilfsbereit und engagiert und hat uns ohne zu zögern tiefe Einblicke in ihr Geschäfts- und Erfolgsmodell mit Dogstyler gewährt“, erzählt Portenkirchner.

Sie und ihr Mann waren zwar lange schon Hundefreunde und -besitzer, gingen aber als Quereinsteiger – Frau Portenkirchner war über 30 Jahre bei Gericht tätig – mit vielen Fragestellungen an ihr neues Geschäftsfeld im Einzelhandel heran. „Aus unserem Kontakt hat sich eine Freundschaft entwickelt. Karin Kothgasser ruft uns sogar von sich aus an und erkundigt sich, ob alles seiner Wege geht oder irgendwelche Probleme zu lösen sind.

Ein gutes Netzwerk mit intensivem Erfahrungsaustausch und ohne Animositäten finde ich ideal, denn mit gemeinsamer Schlagkraft können wir die Marke Dogstyler am besten im Markt etablieren und damit unsere Geschäfte voranbringen.“ Der neue Store in Saalfelden am Steinernen Meer, eine halbe Autostunde von Kitzbühel entfernt, ist der dritte Store in Österreich und insgesamt der sechste Dogstyler-Store. Es gibt viele Anfragen nach Franchise-Läden, heißt es in der Dogstyler-Zentrale in Soest. Allerdings zeige sich bei Kontakten mit Interessenten immer wieder, dass die Hürden für einen Einstieg ins Franchising mit Hundezubehör – nicht zuletzt die finanziellen – vielen zu hoch seien. Das auf Dogstyler-Seite nicht ohne Kalkül: Zum einen hat das Premium-Storekonzept aus echten, hochqualitativen Materialen seinen Preis.

Zum anderen „ist uns an Geschäftspartnern mit Hop-on-hop-off-Mentalität nicht gelegen. Um organisch zu wachsen und die Marke Dogstyler mit Bedacht zu etablieren, setzen wir auf langfristige und seriöse Geschäftspartner, die sorgfältig ausgewählt und die Sache reiflich überlegt haben“, meint Geschäftsführerin Birte Dahlhoff.

Weitere Meldungen Neu: Dogstyler Whitebook №4 Die vierte Auflage des Katalogs für Hundefreunde und -besitzer liegt druckfrisch zum Abruf bereit [21.07.2017] mehr »

Dogstyler Wien eröffnet Familie Kothgasser eröffnete am 5. August 2016 den zweiten Dogstyler-Store in Österreich. Nach dem Fellwechsel wurde aus dem "Bunten Hund" in der Neustiftgasse jetzt ein Dogstyler-Store [11.08.2016] mehr »

Hundeausstatter „Bunter Hund“ eröffnet in Perchtoldsdorf Persönliche Beratung, Selbstgebackene Hundekekse, funktionelles und artgerechtes Zubehör und hochwertiges Futter für Hunde jetzt auch südlich von Wien

[05.04.2014] mehr »

Fellwechsel beim Bunten Hund in Wien Der Wiener Hundekaufmannsladen „BUNTER HUND“ hat renoviert und bietet ab sofort noch mehr Artikel für unsere Hunde aus aller Welt! [22.10.2011] mehr »







Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: