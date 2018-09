Sie sind hier: » » » »

Erster nationaler „Fit mach mit – Hundewandertag“ Unter dem Motto: „Fit mach mit“, veranstaltet das Futterhaus Österreich am Nationalfeiertag den ersten nationalen Hundewandertag. Schauspielerin Kristina Sprenger wird mit ihrer Magyar-Vizsla-Hündin Vroni mit dabei sein. Der Nationalfeiertag steht seit 1971 unter dem Motto: „Fit mach mit.“

Da diese Initiative in den meisten Fällen auf Menschen ausgerichtet ist, hat sich das Futterhaus Österreich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen.

Die zweitgrößte Zoofachhandelskette Österreichs organisiert am 26.10.2018 den ersten nationalen „Fit mach mit – Hundewandertag“, und zwar im obersteirischen Judenburg (Murtal). Neben Schauspielerin Kristina Sprenger, wird die Wiener Depandance der Hundeschule Martin Rütter DOGS die Wanderung begleiten.

Die Tierärztin Dr. Sigrid Riener steht ebenso für Fragen oder kurze Checks vor Ort zur Verfügung. Treffpunkt ist um 10:30 Uhr in der Hundezone in Judenburg, im Ortsteil Murdorf (Pizzeria Da Vinci neben dem Stadion).

Dort erhalten alle vorab angemeldeten vierbeinigen Teilnehmer ein „GOODIE BAG“ mit tollen Produkten von Pedigree, Trixie, Purina und Vitakraft. Anschließend folgt eine circa 1,5 Stunden lange Wanderung durch den Murwald.

„Wir, das Futterhaus Österreich freuen uns auf viele Mitwanderer und verlosen unter allen Teilnehmern eine Übernachtung im Hotel G´Schlössl Murtal, welches für seine Hundefreundlichkeit bekannt ist. Alle Interessenten haben bis 15.10.2018 die Möglichkeit, sich auf unserer Website unter www.dasfutterhaus.at oder in der nächsten Futterhaus-Filiale für den Wandertag anzumelden.

Wir versprechen, dass den zwei- und vierbeinigen Teilnehmern einiges geboten wird“, so der Geschäftsführer des Futterhauses Österreich Norbert Steinwidder. Die Österreich Zentrale von DAS Futterhaus Österreich ist in Judenburg im obersteirischen Murtal angesiedelt. Das Franchisesystem beschäftigt hierzulande rund 250 Mitarbeiter und wurde 2009 von Geschäftsführer Norbert Steinwidder von Deutschland nach Österreich gebracht. Seit diesem Zeitpunkt wächst der Heimtierfachmarktanbieter ständig und konnte sich zur zweitgrößten Zoofachhandelskette in Österreich etablieren. Die Mitarbeiter werden in der hauseigenen Akademie

„Das Futterhaus“ in Elmshorn/D ausgebildet. Das Unternehmen ist vollzertifiziertes Mitglied des Österreichischen Franchiseverbandes und konnte seine Qualität durch den mehrmaligen Gewinn des Franchise-Awards unter Beweis stellen.

„Das Futterhaus“ in Elmshorn/D ausgebildet. Das Unternehmen ist vollzertifiziertes Mitglied des Österreichischen Franchiseverbandes und konnte seine Qualität durch den mehrmaligen Gewinn des Franchise-Awards unter Beweis stellen.



Weitere Meldungen Wiener Zoofachhandel fordert Deklarationspflicht für Online-Tierinserate Der illegale Onlinehandel mit Hundewelpen und anderen Heimtieren ist trotz des Verbotes im Jahr 2017 kaum zurückgegangen

[27.08.2018] mehr »

Tierkönig GmbH ist insolvent Der AKV meldet, dass über das Vermögen der Tierkönig GmbH (FN463798g) beim Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren beantragt wurde [03.05.2018] mehr »

Offizielle Eröffnung von Cliffi & friends Mit Cliffi & friends hat vor Kurzem im 3. Bezirk, in der Gärtnergasse 14, ein neuer Shop für Hunde- und Katzenliebhaber eröffnet, die das Besondere schätzen [22.10.2017] mehr »

Dogstyler-Store in Saalfelden am Steinernen Meer eröffnet Am 1. September 2017 eröffnete ein neuer Dogstyler-Store im österreichischen Saalfelden am Steinernen Meer [08.09.2017] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:



Newsletter Gratis abonnieren

Immer informiert sein!

Unser Newsletter bietet alle Informationen.

Bitte geben Sie Ihre eMail-Adresse ein: