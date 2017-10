»

Offizielle Eröffnung von Cliffi & friends

Mit Cliffi & friends hat vor Kurzem im 3. Bezirk, in der Gärtnergasse 14, ein neuer Shop für Hunde- und Katzenliebhaber eröffnet, die das Besondere schätzen.

Handverlesene, hoch qualitative und größtenteils österreichische Produkte machen das Sortiment aus – von leckeren Keksen über Regenmäntel, superpraktische Gassitaschen bis hin zu originellen Halsbändern und kuscheligen Bettchen. Ein neuer Fixpunkt für all jene, die es gerne individuell mögen.



v.l.n.r.: Eigentümerin Niki Dirnbacher, Ö3-Moderatorin Elke Rock und Didi Eismayr v.l.n.r.: Eigentümerin Niki Dirnbacher, Ö3-Moderatorin Elke Rock und Didi Eismayr

Die vorteilhafte Lage unweit Wien Mitte/Landstraße macht den Futter- und Zubehörkauf inmitten der Stadt für urbane Hunde- und Katzenhalter sehr bequem.

Geführt wird der Store von Eigentümerin und Hundewissenschafterin Niki Dirnbacher in Kooperation mit Didi Eismayr von PURE Naturfutter. Abgesehen vom schönen Sortiment bietet Niki Dirnbacher (Team4Dogs) im neuen Shop und im Trainingsraum auch Trainings und Workshops für Hundehalter an, außerdem werden immer wieder hochkarätige Referenten zu Abendvorträgen geladen.



Was ihren Shop so einzigartig macht, erklärt Niki Dirnbacher so: „Gemütlichkeit, entspanntes Einkaufen ohne Zeitdruck, individuelle Beratung dafür steht Cliffi & friends.



Und das Ganze am besten bei einer guten Tasse Kaffee, Tee oder Kakao. Eine kleine Bibliothek mit Fachliteratur und eine gemütliche Couch laden auch zum Schmökern ein.“





Was KundInnen bei Cliffi & friends finden: PURE Naturfutter und Kekse bzw. Kauartikel, Leinen und Halsbänder, Hundebetten und –matten, Gassitaschen und Futterbeutel, Mitbringsel und Geschenke, Abendvorträge rund um Katz und Hund, Trainings für Hundehalter und ihre Vierbeiner u.v.m.











