Tierkönig startet mit drei Märkten in Wien Österreichische Jungunternehmer sorgen für neues Einkaufserlebnis für Tierfreunde Am 22. Juni 2017 geht Tierkönig, Österreichs neuer Tiermarkt für Hund, Katze, Vogel und Nagetier, mit seiner ersten Filiale in der Hernalser Hauptstraße an den Start. Das Erfolgsrezept: ein neuartiges Einkaufserlebnis mit Fokus auf persönliche Boutique-Beratung und breitem Sortiment - in einem großflächigen Tiermarkt mit mehr als 6.500 Artikeln aus dem Futter- und Bedarfssortiment.

Tierkönig Tierkönig Das österreichische Unternehmen schafft mit den ersten drei Wiener Standorten 30 Arbeitsplätze und setzt zusätzlich auf Partnerschaften mit regionalen Anbietern. Zum Eröffnungsstart gaben Philipp Mertl (34) und Alexander Wolff (33) Einblick zu den Hintergründen und Zielen von Tierkönig. Ziel ist, mit Produktvielfalt und professionellem Dienstleistungsangebot in ein Segment vorzustoßen, das es in dieser Form in Österreich bis dato noch nicht gibt. „Das Potenzial am österreichischen Tiermarkt ist enorm: In knapp der Hälfte aller österreichischen Haushalte lebt zumindest ein Haustier. Durch den laufenden Fortschritt und die Erkenntnisse in der Tierhaltung und -Fütterung steigt der Beratungsbedarf stark an. Mit Tierkönig wollen wir Tierliebhaber unterstützen, das beste Produkt abgestimmt auf die indi-viduellen Bedürfnisse des Tiers zu finden“, so Philipp Mertl, Gründer von Tierkönig. „Auch in Zeiten, in denen der Handel zunehmend digitalisiert wird, ist der Faktor Mensch die Basis für den Erfolg. Für Heimtierbesitzer und deren Bedürfnisse ist das persönliche Einkaufs- und Dienstleistungserlebnis nach wie vor wesentlich. Darin liegt auch das Potential für ein neues Handelsunternehmen wie Tierkönig“, erklärt Tierkönig Gründer Alexander Wolff. Mit drei Filialen in Wien am Start – weitere 40 folgen Tierkönig KassabereichZwei weitere Tiermärkte mit je rund 550-600 m² Verkaufsfläche werden jeweils am 5. Juli 2017 in der Margaretenstraße (Wien-Margareten) sowie in der Marchfeldstraße (Wien-Brigittenau) eröffnet. In den nächsten Monaten sind zwei weitere Filialen im Großraum Wien geplant. In den nächsten Jahren soll das Filialnetz auf rund 40 Filialen ausgebaut werden. Breites Produktsortiment von preiswert bis exklusiv 60 Prozent der Shopfläche entfallen pro Tierkönig-Filiale auf Futterartikel, Snacks und Le-ckerlis, 40 Prozent auf Zubehör. Die jeweils zwischen 550 und 600 m² Fläche pro Shop ermöglichen deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten als im Lebensmitteleinzelhandel oder in Drogerien. Das über 6.500 Artikel umfassende Sortiment für Hund, Katze, Vogel und Nagetier deckt zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel wie Öle, Salben, Pulver, Kräuter und Salze, aber auch umfassende B.A.R.F.-Produkte (biologisch artgerechtes rohes Futter), Allergiker- und Spezialfutter, (Intelligenz-)Spielzeuge, oder Hygiene- und Pflegeprodukte ab. Die Produktpalette reicht von bewährten Marken und Bestsellern bis zu Nischenprodukten. Darunter finden sich auch regionale österreichische Marken, die Tierkönig exklusiv in Österreich vertreibt. Marktstand in der Tierkönig-FilialeEin besonderer Eyecatcher im Eingangsbereich sind die Marktstände, an denen Konsumenten nach individuellem Mengenbedarf probieren und einkaufen können. Tierkönig schafft Arbeitsplätze für WiedereinsteigerInnen Mit den ersten drei Wiener Standorten schafft Tierkönig bereits 30 Arbeitsplätze, darunter auch zwei Lehrstellen. 20 MitarbeiterInnen wurden direkt vom AMS übernommen. Philipp Mertl und Alexander Wolff fokussieren sich bei den Tierkönig-MitarbeiterInnen besonders auf WiedereinsteigerInnen im Alter von 40 bis über 50 Jahren. Auch Mütter sollen gezielt rekrutiert werden. Vor Arbeitsstart erhalten alle Tierkönig-MitarbeiterInnen eine intensive Schulung in der ei-genen Akademie. Pro Monat gibt es zusätzlich auch einen Weiterbildungstag. Damit möchte Tierkönig dem gesteigerten Beratungsbedarf aufgrund von wachsender Produktauswahl und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Haltung und Pflege der Tiere gerecht werden. Stammkundenclub, Zustell- und Aboservice Den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, war ein Leitgedanke, der die Konzeption der weitreichenden Dienstleistungen von Tierkönig nach sich zog. So profitieren die KundInnen durch komfortable Dienstleistungen wie den Tierkönig Abo-Service oder den hauseigenen Zustellservice. Beide Service-Dienstleistungen umfassen die Lieferung des ganzen Filialsortiments für Hund, Katze, Vogel und Nagetier. Die Zustellung erfolgt innerhalb von zwei Stunden mittels PKW in ganz Wien in einem Zeitraum von 09:00 Uhr vormittags bis 21:30 Uhr abends. StammkundInnen profitieren regelmäßig von einem kostenlosen Kundenclub: Mitglieder des „Krönchenclubs“ erhalten zahlreiche Vorteile sowie je ein Geburtstags-geschenk für Mensch und Tier. Im Tierkönig Shop-in-Shop-Bereich „Königssalon“ werden saisonale Schwerpunkte präsentiert. Hinzu kommen exklusive Events oder Fachvorträge. Hier können sich TierbesitzerInnen zu Produktschwerpunkten informieren und vom Informationsmehrwert der Aktionen profitieren. Boutique-Einkaufserlebnis mit Wohnzimmercharakter Hinter der State-of-the-Art-Einrichtung der Tierkönig-Märkte steht Umdasch Shopfitting als führender Ladenbauer im Einzelhandel. Damit holte sich Tierkönig nicht nur einen internati-onal renommierten Partner an Bord, sondern setzte, wie in vielen anderen Geschäftsbereichen auch, auf ein österreichisches Qualitätsunternehmen. Starke Kooperationen und soziales Engagement Ein wichtiger Kooperationspartner ist „meintier“ – Österreichs führendes soziales Netzwerk für TierbesitzerInnen. Für den guten Zweck unterstützt das Unternehmen den Verein Partner-Hunde Österreich. Durch Charity-Sammelaktionen an allen Kassen werden Spendengelder gesammelt, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Finanzierung eines Assistenzhundes zu ermöglichen. www.tierkönig.at

