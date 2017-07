Sie sind hier: » » » »

Zweite Tierkönig Filiale eröffnet in Wien-Margareten Österreichs neuer Markt für Hund, Katze, Vogel und Nagetier geht mit weiterem Standort in Wien an den Start Nach dem erfolgreichen Opening vergangenen Juni in Wien-Hernals haben die Tierkönig Gründer Philipp Mertl (34) und Alexander Wolff (33) heute Vormittag gemeinsam mit Margaretens Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery ihren zweiten Filialstandort eröffnet.

(v.l.n.r.) Tierkönig Gründer Philipp Mertl, Bezirksvorsteherin von Wien-Margareten Susanne Schaefer-Wiery, Tierkönig Gründer Alexander Wolff



Mit einer Kombination aus persönlicher Boutique-Beratung, umfassendem Serviceangebot und dem breiten Sortiment eines großflächigen Tiermarktes wollen die beiden Tierkönig-Gründer ein neuartiges Einkaufserlebnis für Tierfreunde und langfristigen Mehrwert fürs Tier schaffen, gemäß ihres Firmenclaims „Das Beste fürs Tier“. Eine weitere Filiale ist in Planung und wird kommenden August im 20. Wiener Gemeindebezirk eröffnen. „Seit unserer ersten Filialeröffnung haben wir sehr viel positiven Zuspruch von Kunden und Partnern erhalten. Wir freuen uns sehr, nun bereits die zweite Filiale zu eröffnen, damit unser breites Produkt- und Dienstleistungsangebot in den fünften Wiener Gemeindebezirk zu bringen und hier Tierfreunde von unserer kompetenten Beratung und unserem persönlichen Service zu überzeugen“, freut sich Philipp Mertl.

Beim gemeinsamen Ribbon-Cutting vor der Tierkönig-Filiale zeigte sich auch Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery von Tierkönigs Marktauftritt und dem besonders detailreich ausgestatteten Tiermarkt begeistert.

„Mit Tierkönig gewinnt der fünfte Bezirk einen Markt, bei dem der Kunde noch wirklich König ist. Man spürt beim Betreten des Marktes und im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern, dass hier viel Herzblut, ein hoher Qualitätsanspruch und große Tierliebe zusammengeflossen sind und Tierkönig nicht nur ein Geschäft, sondern vor allem ein kommunikativer Treffpunkt für Tierfreunde jeden Alters ist.“ Tierkönig hat große Expansionspläne. Die dritte Tierkönig-Filiale wird voraussichtlich mit August 2017 in Wien-Brigittenau eröffnen. Anschließend sind zwei weitere Filialen im Großraum Wien geplant, die Tierkönig in den nächsten Monaten umsetzen wird. Ziel der nächsten Jahre ist es, das Filialnetz auf rund 40 Filialen auszubauen. Breites Produktsortiment von preiswert bis exklusiv 60 Prozent der Shopfläche entfallen pro Tierkönig-Filiale auf Futterartikel, Snacks und Leckerlis, 40 Prozent auf Zubehör. Die jeweils zwischen 500 und 600 m² Fläche pro Shop ermöglichen deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten als im Lebensmitteleinzelhandel oder in Drogerien.

Das über 6.500 Artikel umfassende Sortiment für Hund, Katze, Vogel und Nagetier deckt zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel wie Öle, Salben, Pulver, Kräuter und Salze, aber auch umfassende B.A.R.F.-Produkte (biologisch artgerechtes rohes Futter), Allergiker- und Spezialfutter, (Intelligenz-)Spielzeuge, oder Hygiene- und Pflegeprodukte ab. Starkes Serviceangebot: Abo- und Zustellservice, Stammkundenclub und „Königssalon“ Ein Highlight ist, dass Tierkönig das gesamte Filialsortiment im Rahmen seines hauseigenen Abo- oder Zustellservices schnell und verlässlich zur Wunschadresse der KundInnen zustellt.

Die Lieferung erfolgt innerhalb von zwei Stunden mittels PKW in ganz Wien, in einem Zeitraum von 09:00 Uhr vormittags bis 21:30 Uhr abends. StammkundInnen profitieren regelmäßig von einem kostenlosen Kundenclub: Mitglieder des „Krönchenclubs“ erhalten zahlreiche Vorteile, sowie je ein Geburtstagsgeschenk für Mensch und Tier. Im Shop-in-Shop-Bereich „Königssalon“, der in jedem Shop vorhanden ist, präsentiert Tierkönig saisonale Schwerpunkte, hinzu kommen exklusive Events oder Fachvorträge. Hier können sich TierbesitzerInnen zu Produktschwerpunkten informieren und vom Informationsmehrwert der Aktionen profitieren.

www.tierkönig.at



