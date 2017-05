»

Jetzt auch in Österreich: Markenfutter für Hunde bei Zoobio.at

Herkömmliches Dosenfutter wird den Bedürfnissen vieler Hunde nicht gerecht. Oft enthält Billigfutter Abfallprodukte mit geringem Nährwert. Kaum vorstellbar, dass Ihr Hund bei dieser Kost alle Mineralien und Spurenelemente erhält, die er für seine Gesundheit braucht.

Hundebesitzer In Deutschland haben bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, gesunde Tiernahrung bewährter Marken beim Webshop der in Berlin ansässigen Zoobio GmbH einzukaufen. Mit Zoobio.at hat der Spezialanbieter jetzt auch in Österreich einen Online-Shop eröffnet.

Zahlreiche Produkte namhafter Markenhersteller

Im Sortiment von Zoobio.at finden Sie die Produkte zahlreicher Markenhersteller. Das dürfte Sie besonders erfreuen, wenn Ihr Haustier an eine bestimmte Sorte gewöhnt ist und einen Futterwechsel nicht akzeptiert oder erst gar nicht verträgt.



Das Angebot von Zoobio.at beinhaltet jedoch nicht nur allgemein bekannte Hundefuttersorten. Es erstreckt sich darüber hinaus auf solche Produkte, die den individuellen Bedürfnissen Ihres Vierbeiners gerecht werden. So führt der Online-Shop Spezialfutter für Welpen sowie für ältere Hunde und hat auch Biofutter und besonders magenfreundliche Tiernahrung im Angebot.

Nicht nur Hundefutter im Angebot

Eine Auswahl an sinnvollem Zubehör wie Hundespielzeug und Pflegeprodukten vervollständigt das Sortiment von Zoobio.at. Übrigens richtet sich das Angebot von Zoobio keineswegs ausschließlich an Hundebesitzer. Sie finden in dem Online-Shop darüber hinaus Artikel für Katzen, Kleintiere, Aquaristik, Terraristik und sogar Produkte für Pferde.



Der Web-Shop Zoobio.at ist übersichtlich aufgebaut. Die Einteilung des Sortiments in einzelne Kategorien und eine komfortable Stichwortfunktion erleichtern Ihnen die gezielte Suche nach einem bestimmten Artikel.

Ab 50,00 Euro versandkostenfrei

Wenn Sie bei Zoobio.at für mindestens 50,00 Euro bestellen, sparen Sie die Versandkosten. Die Zustellung erfolgt aus Deutschland via DHL, wobei Sie die Lieferung an eine DHL-Packstation veranlassen können. Ihren Einkauf können Sie mit den Kreditkarten Visa und Mastercard oder via PayPal bezahlen. Die Zahlung per Rechnung, Vorabüberweisung oder per Nachnahme ist ebenso möglich, wobei bei der Zustellung per Nachnahme zusätzliche Gebühren anfallen.







