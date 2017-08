»

Bay-o-Pet® Megaflex

Die Gelenkpflege von Bayer für Hunde und Katzen – ab sofort wieder erhältlich

Was leicht und beschwingt aussieht, ist für die Gelenke Schwerstarbeit. Die täglichen Belastungen der Gelenke bei Hund und Katze werden oft unterschätzt. Das Ergänzungsfutter Bay-o-Pet® Megaflex kann helfen, drohenden Gelenkerkrankungen vorzubeugen.

Springt ein mittelgroßer Hund in den Kofferraum eines Autos oder läuft er beim Spielen seinem Stöckchen hinterher, so wird sein Hüftgelenk mit dem rund 6-fachen seines Körpergewichtes belastet. Bei einem 30 kg schweren Hund wären das enorme 180 kg!



Doch auch bei Katzen darf auf die Gelenke nicht vergessen werden, kaum ein anderes Tier beeindruckt durch seine Bewegungskünste mehr. Im Sprung können Katzen sich um das 5-fache ihrer eigenen Körperhöhe nach oben katapultieren oder im Weitsprung leicht das 6-fache ihrer Körperlänge erreichen.

Bei allen Bewegungen wie Laufen, Hinlegen, Aufstehen und Treppensteigen werden die Gelenke Tag für Tag strapaziert. Das beeinträchtigt den Stoffwechsel im Gelenk und es werden auf Dauer mehr Knorpelzellen ab- als aufgebaut. Die Folgen sind Risse und Defekte im Knorpel, die so lange fortschreiten können, bis Teile des Knochens frei liegen.



Der Organismus steuert dann dagegen und versucht, diese „Wunden“ durch neue Knochenzellen zu reparieren. Es kann zu Knochenwucherungen kommen, die den Gelenkspalt zunehmend einengen. Im schlimmsten Fall kann das Gelenk verknöchern und steif werden1.

Eine gezielte Nahrungsergänzung, die den Stoffwechsel des Knorpels unterstützt, kann helfen, dieser Entwicklung entgegenzusteuern und die natürliche Bewegungsfreude von Hund und Katze nachhaltig zu fördern. Besonders bewährt hat sich das Ergänzungsfuttermittel Bay-o-Pet® Megaflex.



Mit dem Futter verabreicht versorgt es die Gelenke von innen mit wichtigen natürlichen Inhaltsstoffen, wie Neuseeländischer Grünlippenmuschel, Brennnesselblättern, Weidenrinde und Teufelskralle2.



Die in Bay-o-Pet® Megaflex enthaltenen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren (6:1-Verhältnis bei Walnussöl) unterstützen die körpereigenen Reparationsvorgänge des Bindegewebes und haben eine natürliche entzündungshemmende Wirkung3.

Bay-o-Pet® Megaflex unterstützt den Tierhalter auf natürliche Weise, seinen Hund und seine Katze beweglich, flexibel und agil zu halten.

