Fahrradfahren mit Wuffi Als echter Hundeliebhaber erlebt man gerne alles zusammen mit seinem vierbeinigen Freund. Am liebsten sind Mensch und Hund natürlich beim Spaziergehen in der Natur unterwegs – dabei können alle Beteiligten sich austoben. Aber es gibt auch andere Alternativen. Noch nicht weit verbreitet, aber stark im Kommen, ist es, mit seinem Hund Fahrrad zu fahren. Warum das Fahrrad?



Aber auch im Stadtverkehr ist die Fortbewegung mit Fahrrad und Hundeanhänger sehr empfehlenswert, da dadurch Risiken und Gefahren minimiert werden. Zu guter Letzt ist natürlich zu erwähnen, dass viele Menschen das Fahrradfahren sehr genießen und dabei nicht auf ihren vierbeinigen Gefährten verzichten wollen. Das Fahrradfahren ist in Österreich und Deutschland auf Platz eins der sportlichen Aktivitäten – und natürlich auch bei vielen Hundebesitzern. Wie funktionieren Hundeanhänger? Hundeanhänger fürs Fahrrad sind zwar noch kein komplett vertrauter Anblick im Straßenverkehr, werden aber stetig beliebter. Diese Anhänger – etwa die Hundeanhänger Fahrrad von bikester.at – funktionieren ganz ähnlich wie Anhänger zum Transport von kleinen Kindern. Der Anhänger wird über die Deichsel an der Kupplung am hinteren Rad befestigt und dort auch mit einer Sicherheitsleine gesichert. Der Anhänger selber hat in den meisten Fällen 16 Zoll-Räder, die ihn stabil auf der Straße halten. Außerdem verfügt er über eine stabile Bodenwanne und einen leichten Alurahmen, um das höchstmögliche Maß an Sicherheit und Komfort miteinander zu verbinden. Außerdem wird der Hund durch eine wasserdichte Abdeckung wie auch ein Fliegengitter vor der Witterung und lästigen Insekten geschützt. Da steht einem angenehmen Ausflug auf dem Drahtesel nichts mehr im Wege! Link: Hundeanhänger Fahrrad von bikester.at



