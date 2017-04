Sie sind hier: » » » » » »

Zecken können auf den Hund tödlich verlaufende Krankheiten übertragen Die Hundemalaria ist eine der schwersten Infektionskrankheiten die von Zecken auf Hunde übertragen werden können.



Rote Blutkörperchen mit Babesien Rote Blutkörperchen mit Babesien 1. Die Erreger sind winzig kleine Parasiten, die je nach Typ als große Babesien (Babesia canis) oder kleine Babesien (Babesia gibsoni) bezeichnet werden.



Überträger dieses Parasiten ist die Auwaldzecke, die auch in Österreich heimisch ist. Babesien sitzen in den Speicheldrüsen der Auwaldzecke und werden mit dem Einstechen auf den Hund übertragen. Dort befällt er die roten Blutkörperchen von Hunden und zerstört diese in rasender Geschwindigkeit. In Österreich kommt meist die akute Form vor und sie endet unbehandelt binnen weniger Tage mit dem Tod. Die Babesiose, oder Hundemalaria bricht meist 5-7 Tage nach dem Stich aus.

Die Symptome sind massive Blutarmut, blasse Schleimhäute, Blut im Harn, Fieber und allgemeine Mattigkeit. Zusätzlich kann ein Nierenversagen auftreten, wobei dann die Prognose und Heilungschancen sehr schlecht stehen2. Zeckenstiche verhindern

Hund mit Zecken Hund mit Zecken 3.

Mit dem richtigen Zeckenschutz steht also dem ausgelassenen tollen in der schönen Frühlingslandschaft nichts mehr im Wege Boch J., Supperer R. (2006): Veterinärmedizinische Parasitologie. Herausgeber: Schnieder T., Parey MSV Medizinverlage, Stuttgart, Deutschland. Von Samson-Himmelstjerna G., Zahner H., Eckert J., Deplazes P. (2012): Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedizin. 3. Auflage, Enke Verlag, Thieme Gruppe, Stuttgart, Deutschland. European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (2009): Bekämpfung von Ektoparasiten bei Hunden und Katzen. Zugriff auf (http://www.esccap.de) am 02.01.2017.

