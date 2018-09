Sie sind hier: » » » »

Georg Haimel verstärkt das Team der Tierarztpraxis am Stadtpark in Wien Ab September 2018 wird Georg Haimel das Team in der Tierarztpraxis am Stadtpark als Spezialist für Kleintierchirurgie verstärken. Georg Haimel ist gebürtiger Oberösterreicher und hat von 2000 bis 2006 in Wien Veterinärmedizin studiert. Nach langjähriger Spezialisierung legte er 2017 erfolgreich die Prüfung zum Diplomate für Kleintierchirurgie ab.



Dr. Georg Haimel DipECVS MRCVS, EBVS European Specialist in Small Animal Surgery, RCVS Recognised Specialist in Small Animal Surgery, Hon. Assoc. Professor of Orthopaedics, University of Nottingham Dr. Georg Haimel DipECVS MRCVS, EBVS European Specialist in Small Animal Surgery, RCVS Recognised Specialist in Small Animal Surgery, Hon. Assoc. Professor of Orthopaedics, University of Nottingham Seit 2015 ist Georg in Großbritannien in großen und international renommierten Überweisungskliniken (Animal Health Trust, Dick White Referrals) als Spezialist für Kleintierchirurgie tätig.

Seine besonderen Interessen liegen im Bereich der minimal invasiven Chirurgie (Laparoskopie/Thorakoskopie), Gelenkersatz (künstliche Hüfte) und Einsatz von 3D-printing für die Planung und Behandlung komplizierter Frakturen und Gliedmaßenfehlstellungen. Er ist Autor von mehreren wissenschaftlichen Artikeln in chirurgischen Fachzeitschriften und als Lektor für chirurgische Weiterbildungen im In- und Ausland tätig. Neben Christoph Leichtfried, wird Georg Haimel ab September in der Tierarztpraxis am Stadtpark als Spezialist für Chirurgie tätig sein. „Wie auch meinem Kollegen Christoph Leichtfried ist mir ein liebevoller Umgang mit meinen Patienten und eine gute Zusammenarbeit mit unseren überweisenden Kollegen ein besonderes Anliegen“ www.tierarztpraxis-am-stadtpark.at



