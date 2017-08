Sie sind hier: » » » »

Fressnapf Hundesalon Fellini in Brunn am Gebirge feiert Jubiläum Von 24. bis 26. August finden im Fellini-Hundesalon in Brunn am Gebirge die Fellini-Jubiläumstage statt. Ein Jahr ist seit der erfolgreichen Eröffnung des Fellini-Hundesalons vergangen. Seitdem wurden über 1000 zufriedene Kunden beraten und deren Fellnasen gestylt und gepflegt. „Fellini steht für professionelle Fellpflege und Beratung. Das Ansehen und der Erfolg, den wir uns erarbeiten konnten, verdanken wir unseren engagierten Mitarbeitenden.



Julia Nagl, Salonleitung Fellini Brunn am Gebirge Julia Nagl, Salonleitung Fellini Brunn am Gebirge

Gepflegt durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter Durch die Vielzahl der Rassen und der unterschiedlichen Fellstrukturen ist eine fachgerechte Behandlung unerlässlich. Wird das Fell nicht sorgfältig gepflegt, so kann es verfilzen, verknoten und nicht gesund nachwachsen.

„Jeder Hund ist einzigartig und erhält ein individuelles Pflegeprogramm“, sagt Julia Nagl, Salonleitung Fellini Brunn am Gebirge. Für die Feierlichkeiten hat sich Fellini ein spezielles Programm überlegt. Während der Jubiläumstage wird es gratis Beratungsgespräche mit unserer Mitarbeiterin Lisa Turczyn zur richtigen Pflege des Felles geben, welche mit ihren ÖKV-prämierten Hunden anwesend ist.

Bei einem Glücksrad werden verschiedene Sofortgewinne ausgespielt und man hat die Möglichkeit, beim Schneiden über die Experten-Schulter zu schauen. Experten für alle Felle Ein gepflegtes Fellkleid sieht nicht nur schön aus, es erfüllt auch einen wichtigen Zweck: Für Hunde ist es der natürliche Schutzmantel gegen Kälte, Wind und Feuchtigkeit. Damit es seine Funktion optimal erfüllen kann, ist eine professionelle Pflege wichtig.

Die im Fressnapf-Markt integrierten Fellini-Hundefriseure erfüllen alle Pflegebedürfnisse von Vierbeinern – Service und kompetente Beratung gehen hier Hand in Hand. In den Genuss der Fellini-Expertise kommen derzeit alle felligen Kunden in Brunn am Gebirge und Wiener Neustadt.

