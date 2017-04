Sie sind hier: » » » » »

Happy Dog Groomers e-Academy Die Happy Dog Groomers e-Academy bietet interaktives, effektives eLearning für Hundefriseure Mit ihrer interaktiven und multimedialen Umgebung hat Happy Dog Groomers e-Academy die besten Voraussetzungen, um sich international erfolgreich im Hundefriseur Aus- und Weiterbildungsbereich zu positionieren. Groomer können ohne räumliche oder zeitliche Einschränkungen schnell und komfortabel auf Inhalte zugreifen, die ihnen bei der täglichen Arbeit helfen. Außerdem können sie selbst Themen identifizieren, in denen sie neue Fähigkeiten erwerben möchten. Die ersten Kurse von HDG wurden in Zusammenarbeit mit der mehrfachen Goldmedaillen Gewinnerin auf internationalen Hundefriseur-Meisterschaften, Frau Margit Schönauer produziert. Katalin Erdmann, Geschäftsinhaberin der Happy Dog Groomers e-Academy erklärt: „Wir haben mit der HDG Plattform ein sehr modernes und umfangreiches Aus,- und Weiterbildungsangebot für Hundefriseure geschaffen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Industrie unser Konzept annehmen und mögen wird.

Besonders freue ich mich, dass wir Kurse mit international anerkannten Experten gemeinsam produzieren. Die Happy Dog Groomers e-Academy steht damit für die erste und bisher einzige Aus,- und Weiterbildungsplattform für Hundefriseure im deutschsprachigem Raum.“ Link: Happy Dog Groomers e-Academy

Weitere Meldungen Happy Dog Groomers e-Academy: Einführung in die Hundepflege Modul 1 vom Diplom Kurs:„Ausbildung zum Hundefriseur–mit Margit Schönauer“ [16.03.2017] mehr »

Happy Dog Groomers e-Academy: Rund um den Hund Modul 2 vom Diplom Kurs:„Ausbildung zum Hundefriseur–mit Margit Schönauer“ [16.03.2017] mehr »





