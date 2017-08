Sie sind hier: » » » »

Hundesalon Trimm-i-di

professionelle und liebevolle Pflege in entspannter Atmosphäre für Ihr Tier (Hund und Katze – andere Tiere auf Anfrage)

genügend Kundenparkplätze direkt vorm Geschäft, so ist ein gefahrloses Aus- und Einsteigen mit Ihrem Tier gewärleistet

zwei Hundefriseurinnen (Hundesalons) und ein gutgeführtes Tierfachgeschäft unter einem Dach

gut erreichbar, auch mit Bus, Bahn und Flugzeug

Gloria Dragan



St. Veiter Str. 246

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Tel. +43 680 230 31 50



www.trimmidi.at









