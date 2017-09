Sie sind hier: » » » » »

Wash Dog eröffnet zweites Hundewaschcenter in Wien Am 5. September 2017 eröffnet der zweite Wash Dog Store in Wien 22 seine Pforten. Seit Mai 2015 haben Hundebesitzer die Möglichkeit, ihren vierbeinigen Freund besonders unkompliziert und rund um die Uhr im Hundewaschcenter Wash Dog in Wien Liesing zu waschen und zu pflegen. Nun baut Wash Dog in Österreich sein Netz aus und eröffnet am anderen Ende von Wien einen zweiten Store. Ab 5. September kann auch in der Donaustadt „saubergemacht“ werden: 24 Stunden am Tag, ohne Voranmeldung oder Wartezeiten. Das eigene Bad bleibt verschont und ein von Tierhaaren verstopfter Abfluss gehört der Vergangenheit an.

Da freuen sich vor allem Hundebesitzer, deren Lieblinge den Sommer in der Donau oder im Hirschstettner Badeteich verbracht haben. Wash Dog sauber gemacht! Das Waschen bei Wash Dog ist ganz einfach, und die langjährig erprobten Waschboxen übertreffen alle Standards in puncto Hygiene, Sicherheit und Ergonomie. Wie lange und ausgiebig der Hund gewaschen und gepflegt wird, bleibt ganz den Hundebesitzern überlassen. Und damit auch der Preis, denn es wird nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet. Ein Kunde benötigt durchschnittlich zwischen € 10,- und € 12,- für Waschen und Trocknen. Angebote bei Wash Dog Donaustadt Um das gesamte Angebot bei Wash Dog Donaustadt zu nutzen, muss sich der Kunde die Wash Dog Karte besorgen: diese kann jederzeit im Selbstbedienungs-Automaten mit Guthaben aufgeladen werden und bietet den Kunden dadurch höchste Flexibilität und Unabhängigkeit. „Das ist jedoch noch nicht alles“, erklärt Martin Brozek, Store Manager von Wash Dog Donaustadt. „Bei uns können Hunde auch gänzlich ohne Wasser porentief saubergemacht werden. OxyDry ist eine Behandlung, die sich die desinfizierenden Wirkung von Ozon zunutze macht.

Das Gemisch aus Ozon und Sauerstoff entfernt übelriechende Bakterien und lässt den Hund wieder angenehm duften.“Ein Hundefriseurstudio für die „klassische“ Pflege der Vierbeiner rundet das Angebot bei Wash Dog Donaustadt ab. „Wichtig ist uns bei aller Innovation vor allem das Wohl des Hundes“, merkt Mario Pagani, Franchisegeber von Wash Dog in Österreich, weiter an. „Alle Geräte wurden in Abstimmung mit Tiermedizinern optimiert. So haben wir uns zum Beispiel für Pumpen und Saugmotoren entschieden, die eine vergleichsweise geringe Geräuschentwicklung aufweisen und somit das feinfühlige Gehör unserer lieben "Hundschaft" schonen.

Zudem sind alle bei uns verwendeten Pflegeprodukte HundepH-neutral, allergiegetestet und für den häufigen Gebrauch konzipiert.“ Ab dem 05.09. können alle interessierten Hundebesitzer den neuen Store in Wien Donaustadt nutzen, die offizielle Eröffnungsfeier findet am 16.09. statt. Adresse: Dückegasse 7 / Shop 1

1220 Wien





