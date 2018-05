»

Das Greyhound Derby von Towcester und seine wichtige Rolle im Sport

Wenige sportliche Wettbewerbe faszinieren so sehr wie Windhund-Rennen. Mit dem Greyhound Derby besteht in Großbritannien der beliebteste Wettbewerb,in dem die besten Hunde gegeneinander antreten.

Es ist das Highlight eines jeden Jahres, das mittlerweile im Towcester Greyhound Stadium ausgetragen wird und nun auch 2018 abermals ansteht. Was macht das Event eigentlich so besonders?

Sämtliches Prestige durch nur ein Rennen

Es handelt sich um das Greyhound Derby, das seit 2017 offiziell in Towcester ausgetragen wird. Die erste Auflage fand bereits 1927 statt, damals noch im White City Stadium, ehe es nach Wimbledon umzog und schließlich im vergangenen Jahr zum zweiten Mal den Standort wechselte.



Der Sieger bei der 2017-er Auflage des Greyhound Derbys von Towcester gewann 175.000 Pfund, während das gesamte Preisgeld für sämtliche Teilnehmer bei 350.000 Pfund lag. Neben den englischen Windhunden sind vor allem auch die besten Tiere aus Irland mit dabei und kämpfen um mehr Prestige, als es im restlichen Kalenderjahr zu erobern ist. Die Wettbewerbsstrecke verläuft traditionell über 500 Meter und findet von Mai bis Anfang Juni statt. Das Finale im Towcester Greyhound Stadium ist für den 2. Juni angesetzt.

Über die Jahre hinweg gewannen einige der besten Windhunde die wichtigen Rennen in Wimbledon und White City. Das letzte Event in Wimbledon im Jahr 2016 wurde von Jaytee Jet gewonnen. Auf der anderen Seite heißt der allererste Gewinner des Wettbewerbs Entry Badge, ehe Mick the Miller zum ersten Zweifachgewinner avancierte. Gerade einmal drei andere Windhunde konnten diese Ehre ebenfalls für sich beanspruchen.



Während es bei der ersten Ausgabe noch 1.000 Pfund Preisgeld gab, stieg diese Zahl mit zunehmender Popularität des Events an. Vor allem konnten so Sponsoren gewonnen werden, die den Sport weiter wachsen ließen.



Einige Zeit war gar der Mirror als Sponsor aktiv. Unter den Trainern ist Charlie Lister der erfolgreichste Coach, da seine Hunde bereits sieben Mal erfolgreich waren. Nicht zuletzt deshalb erhielt er den Spitznamen Derby King. Der von Seamus Cohill trainierte Astute Missile gewann schließlich 2017 die erste Ausgabe in Towcester.

Droopys Verve 2018 der Favorit

Die 2018-er Ausgabe des Greyhound Derbys ist in vollem Gang. Mit der ersten Runde der Vorläufe fand bereits viel Action auf der Rennbahn statt. Insgesamt gingen die Hunde 26 Mal auf die Reise über 500 Meter. In diesen 26 Vorläufen wurden jedoch gerade einmal 35% des Feldes aussortiert, sodass viele potentielle Favoriten im Feld verbleiben. Als Favorit bei den Buchmachern wie Betway gilt Droopys Verve, der in seinem Vorlauf eine 29,16 Zeit in den Sand brannte.

Die Quote von 13,00 (Stand 11. Mai) führt die gesamte Konkurrenz an. Ebenfalls beeindruckend waren die Leistungen von Whoops Jack sowie Sporting Dave. Sie erzielten Zeiten von 29,33, respektive 29,29 Sekunden. Im letzten Vorlauf wurde es schließlich noch einmal richtig schnell und die Hunde machten sich auf zu neuen Höchstleistungen.



So erreichte Bombers Bullet eine 29,08 und Tyrur Harold eine 29,29. Unterboten wurden beide vom Puppy Derby Sieger Magical Bale, der in 29,07 Sekunden das Ziel erreichte und damit unvermeidbar dem Favoritenkreis beitritt. Doch nicht jeder war so glücklich wie die erwähnten Teilnehmer: Droopys Expert, The Other Reg aus Schottland und Clonbrien Hero aus Irland müssen sich die weiteren Duelle im Fernsehen anschauen. Sie schieden allesamt vorzeitig aus.

Interessant bei allen Zeiten ist jedoch die Tatsache, dass sie nicht wirklich vergleichbar sind. Einerseits fanden die Teilnehmer an den unterschiedlichen Orten Bedingungen vor, die nicht immer gleich waren - sei es der Sand oder das Umfeld.



Außerdem wurde öfter einmal an der Länge geschraubt. Lief das Debütrennen noch über 500 Yards, wurde schnell auf 525 Yards umgeschwenkt, ehe im White City Stadium erstmals über 500 Meter gelaufen wurde. Im Anschluss daran fanden die Rennen in Wimbledon über 480 Meter statt, ehe der erneute Umzug nach Towcester eine Rückkehr auf die angestammte 500 Meter Strecke ermöglichte.



Wer auch immer sich im Greyhound Derby 2018 die Krone holt, jeder Zuschauer kann sich sicher sein, dass wieder neue spannende Geschichten geschrieben und neue Helden des Sports geboren werden. Der Ruf und die Historie des Events machen es in jedem Fall zu einem der interessantesten Schauplätze Großbritanniens. Wer holt sich die Ehre 2018 nach Hause?





