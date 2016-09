»

22. IRO-Rettungshunde-WM in Turin startet

Teams aus aller Welt kamen an – Trauerflor für Erdbebenopfer in Italien

Nach und nach kommen die Teilnehmer der IRO-Rettungshunde-WM bei Turin an. Und mit dabei sind viele Rettungshunde-Teams, die erst vor Kurzem in Mittel-Italien in Amatrice und Umgebung nach dem Erdbeben im Einsatz waren.







Veterinär-Checks bei der IRO-Rettungshunde-WM in Turin Veterinär-Checks bei der IRO-Rettungshunde-WM in Turin





Angekommen sind für die WM bereits auch Japaner, die vor einigen Tagen einen Zwischenstopp bei den Rettungshunde-Profis der Feuerwehr Wien eingelegt hatten, um die Hunde nach dem langen Flug zu akklimatisieren und um noch etwas trainieren zu können.

Hidehiro Murase hat bereits 15 Mal an IRO-WMs teilgenommen und wurde 2015 Vize-Weltmeister in der Trümmer-Arbeit. Sein Sohn Shimpei, beide gehen mit Deutschen Schäferhunden, ist auch diesmal wieder dabei und hofft auf ein super Ergebnis.

Zeitgleich mit den Japanern, die in Wien bei Weltmeistern Zwischenstopp machten, fuhr auch der Präsident der IRO, Markus Bock, nach Turin. Er meinte: „Super! Ganz Europa. Teams aus Asien. Die ganze Welt. Das ist wirklich eine Weltmeisterschaft!“







Veterinär-Checks bei der IRO-Rettungshunde-WM in Turin Veterinär-Checks bei der IRO-Rettungshunde-WM in Turin





Was wird da geprüft?

Natürlich Chip-Kontrolle, ob es sich um den gemeldeten Hund handelt.

Diverse Impfungen. Gesundheit. Herz. Kreislauf. Fitness. Nur wirklich gesunde Hunde dürfen bei einer IRO-WM antreten.

19 Teams aus Österreich nehmen an der WM teil. 18 aus Deutschland. 13 aus Slowenien. 11 aus Ungarn.

Die anderen Teams kommen aus Niederlande, Tschechien, Belgien, Finnland, Italien, Slowakei, aus Süd-Korea, Japan, Russland, der Schweiz, Spanien, Frankreich, Ukraine, etc. Also wirklich eine Welt-Meisterschaft.

www.iro-worldchampionship.org





