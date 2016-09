»

IRO-Rettungshunde-Weltmeisterschaft in Italien

Vom 21. bis 25. September 2016 treten 116 Teams aus 23 Ländern bei der WM an, größtes Team kommt aus Österreich, dann folgen Deutschland, Slowenien, Ungarn

Es ist nicht einmal einen Monat her, als die Erde in Mittelitalien bebte und sofort Rettungs-Einsatzhunde über die Schutt-Kegeln der zerstörten Häuser in Amatrice und Umgebung nach Überlebenden suchten. In vielen Fällen erfolgreich.



Trümmerarbeit Trümmerarbeit

Höchste Prüfungen müssen auch jene Teams absolvieren, die in einer Woche bei der Rettungshunde-Weltmeisterschaft der „IRO Internationale Rettungshunde Organisation“ bei Turin/Italien teilnehmen.

116 Teams aus 23 Ländern treten an, um in der Fährten-, Flächen- und Trümmersuche sowie in Unterordnung und Gewandtheit zu zeigen, wie gut die Hunde ausgebildet sind und wie das Mensch-Hund-Team kooperiert.

19 Teams aus Österreich nehmen an der WM teil. 18 aus Deutschland. 13 aus Slowenien. 11 aus Ungarn. Die anderen Teams kommen aus Niederlande, Tschechien, Belgien, Finnland, Italien, Slowakei, aus Süd-Korea, Japan, Russland, der Schweiz, Kolumbien, Spanien, Frankreich, Ukraine, etc. Also wirklich eine Welt-Meisterschaft.

Wer hat die größten Chancen auf eine Medaille?

Die Tschechen waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Roman Starman aus Slowenien hatte auch schon unter widrigsten Wetter-Umständen in der Flächenarbeit den WM-Titel gewonnen, und gilt als einer der Favoriten.

Bei den Österreichern liegen die Hoffnungen u.a. auf Peter Schüler von der Feuerwehr Wien. Er war schon 4x Weltmeister in der Fährtensuche. Und auch auf Magdalena Koczera, die bereits Weltmeisterin in der Trümmerarbeit war, nun Fährte gehen wird und gerade eben bei der Österreichischen Meisterschaft mit internationaler Beteiligung den 1. Platz belegte.

Rolf Häusermann, er ist einer der Team-Leader der Schweizerund war bisher bei zehn IRO-Weltmeisterschafte aktiv, hofft für sich und seine Landsleute auf ein gutes Abschneiden, glaubt aber derzeit nicht so richtig an einen Stockerlplatz.

Die mittelfristige Wettervorhersage sagt gutes, sonniges Wetter mit 23-25 Grad voraus. Damit sollten für alle Teilnehmer die gleichen Bedingungen gelten.

Markus Bock, der neue Präsident der „Internationalen Rettungshunde Organisation“: „Der sportliche Wettkampf ermöglicht den Vergleich, wenngleich natürlich die Tagesverfassung und das nötige Quäntchen Glück unabdingbar für den Erfolg sind.“





