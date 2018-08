Großer Erfolg für die Rettungshunde der Berufsfeuerwehr Wien

Bei der vom 10. bis 12. August stattgefundenen internationalen ÖKV Rettungshunde Staatsmeisterschaft, durchgeführt vom Österreichischen Gebrauchshunde Verband (ÖGV) in Wien, mit 65 Teilnehmer aus Deutschland, Italien, Holland, Slowakei, Slowenien Ungarn und Österreich, konnten sich die Rettungshunde der Berufsfeuerwehr Wien mit guten Leistungen und Ergebnissen präsentieren.







Bei der in den Sparten Trümmersuche, Flächensuche und Fährtensuche durchgeführten internationalen Meisterschaft, konnten die Hundeführer der Berufsfeuerwehr Wien die begehrten Titel in der Fährtensuche, Trümmersuche und auch in der Mannschaftswertung für sich entscheiden.