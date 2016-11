»

Ethischer Einkaufsführer 2017 neu erschienen

Der „Ethische Einkaufsführer 2017“ enthält die sicherlich umfangreichste Darstellung von Lokalen, Geschäften und Onlineshops mit fairen, umweltfreundlichen und tierleidfreien Produkten.

Auf 264 Seiten bietet die siebente Auflage des Einkaufsführer mehr als 1000 Einträge, ergänzt durch Tipps und Hintergrundinformationen zu jedem der zehn Kapitel – diese reichen von Essen über Kleidung, Babys und Kids, Kosmetik bis hin zu Haushalt und Möbel.

Durch Kunststoff verenden jährlich 1 Mio Seevögel, 90% aller Menschen haben bereits Plastik im Blut - angesichts dieser Plastikflut sind in der neuen Ausgabe auch Palstikfrei- und Zero-Waste-Läden angeführt und extra gekennzeichnet.

Der “Ethische Einkaufsführer” zeigt eindrucksvoll, dass es zu fast allen konventionellen Produkten fair produzierte, ökologisch unbedenkliche und tierleidfreie Alternativen gibt – zum Wohl von Mensch, Tier und Umwelt.

Aufgenommen werden alle Firmen, die den Kriterien – fair, ökologisch, vegan - entsprechen. Für die Firmen ist das mit keinerlei Kosten verbunden. Herausgeber ist der gemeinnützige Verein animal.fair.

animal.fair freut sich, den “Ethischen Einkaufsführer” gerade jetzt präsentieren können, denn Einkaufen und natürlich Schenken mit gutem Gewissen passt besonders gut in die Zeit vor Weihnachten – die intensivste Einkaufssaison des Jahres.

Der Einkaufsführer ist der perfekte Helfer für faires, ökologisches und tierleidfreies Einkaufen in ganz Österreich oder ein praktisches und hilfreiches Geschenk für all jene, denen verantwortungsvoller Konsum am Herzen liegt.

Der Ethische Einkaufsführer 2017. fair-ökologisch-vegan.

Erhältlich im Buchhandel und direkt über www.animalfair.at





